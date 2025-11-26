《蓝色监狱-东京自我主义者-》11月22日（周六）启映

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为推动夜间旅游发展，东京都厅正在开发新的景点，以点亮首都的夜幕。作为该举措的一部分，标志性建筑东京都厅第一本厅舍全年推出投影映射秀，将建筑外立面化作光影与声音交织的画布。

以全球热门足球动漫《蓝色监狱》为灵感的全新投影作品《蓝色监狱-东京自我主义者-》(BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –)于11月22日（周六）正式启映。

启映首日，东京都厅广场举办小型活动，Kazuki Ura（Yoichi Isagi的声优）与Hiroshi Kamiya（Jinpachi Ego的声优）亲临现场，与粉丝共同庆祝作品首映。

全新作品《蓝色监狱-东京自我主义者-》启映首日盛况

首日客流量超6000人次

11月22日（周六）启映当天，包括《蓝色监狱》粉丝、游客及家庭观众在内，逾6000人齐聚东京都厅广场。现场发放了纪念总观影人数突破100万人次的原创发光手环，广场内随处可见佩戴手环的观众，氛围热烈。

有观众表示：“《蓝色监狱》主题投影映射极具冲击力，带来了与动漫完全不同的体验，我感到非常满意。”“Ura和Kamiya两位声优的脱口秀环节也十分精彩，和全场佩戴发光手环的观众一起感受团结的氛围，非常开心。”观众们既欣赏了投射在吉尼斯世界纪录(GUINNESS WORLD RECORDS™)认证的巨大投影面上的《蓝色监狱》视觉画面，也享受了启映日举办的特别小型活动。

启映日活动亮点

声优Kazuki Ura和Hiroshi Kamiya脱口秀环节

启映日活动中，声优Kazuki Ura（Yoichi Isagi的声优）与Hiroshi Kamiya（Jinpachi Ego的声优）登台献上脱口秀演出，随后带领全场进行首映倒计时。在两人的号召下，投影秀正式开始，现场气氛瞬间沸腾。

谈及本次投影映射秀时，Ura表示：

“简直令人叹为观止！只有投影映射才能呈现如此震撼的视觉效果，将《蓝色监狱》的魅力淋漓尽致地展现出来。看到这部珍贵的作品投射在标志性的东京都厅舍上，真是令人无比感动。”

Kamiya向粉丝们寄语：

“由于画面规模宏大，一次观看很难捕捉到所有细节，希望大家能多次前来欣赏。这次能通过东京都厅舍的活动首次参与《蓝色监狱》相关活动，对我来说是莫大的荣誉。感谢大家一直以来的支持。”

关于《蓝色监狱》

《蓝色监狱》是由Muneyuki Kaneshiro原作、Yusuke Nomura作画的足球题材漫画。

该系列作品自2018年起在讲谈社出版的《周刊少年Magazine》连载，全球发行量已突破5000万册。

2022年播出的电视动画改编版不仅在日本掀起热潮，更在海外获得爆炸性人气，吸引了全球众多粉丝。

故事设定在名为“蓝色监狱”的训练设施中，300名高中前锋在此竞争，目标是成为世界最强前锋并革新日本足球。主角Yoichi Isagi以自身的“自我”为终极武器，在与既是队友也是对手的伙伴们的激烈较量中不断成长蜕变。

©Muneyuki Kaneshiro、Yusuke Nomura、讲谈社/《蓝色监狱》制作委员会版权所有。

关于新作《蓝色监狱-东京自我主义者-》

作品名称：《蓝色监狱-东京自我主义者-》

亮点

本特别作品汇集《蓝色监狱》众多名场面，将获吉尼斯世界纪录官方认证、投影面积达14,000平方米的东京都厅舍化作巨型足球场。通过动感十足的视觉效果，演出生动呈现了Isagi、Nagi、Rin等角色与众多对手之间的激烈对决。感受《蓝色监狱》的热血与激情，宛若置身真实球场！

11月放映时间

[周末及节假日] 晚上5:30/6:30/7:30/9:00

* 上述时段外还将放映其他投影映射作品。

* 12月及以后的放映时间请至活动网站查询。

东京都厅舍投影映射项目概述：“东京夜与光”

