《蓝色监狱-东京自我主义者-》11月22日（周六）启映
《蓝色监狱》(BLUE LOCK)声优Kazuki Ura和Hiroshi Kamiya也被这场盛况所震撼！逾2000名粉丝齐聚东京都厅广场，共同参与新作品倒计时活动。
东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为推动夜间旅游发展，东京都厅正在开发新的景点，以点亮首都的夜幕。作为该举措的一部分，标志性建筑东京都厅第一本厅舍全年推出投影映射秀，将建筑外立面化作光影与声音交织的画布。
以全球热门足球动漫《蓝色监狱》为灵感的全新投影作品《蓝色监狱-东京自我主义者-》(BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –)于11月22日（周六）正式启映。
启映首日，东京都厅广场举办小型活动，Kazuki Ura（Yoichi Isagi的声优）与Hiroshi Kamiya（Jinpachi Ego的声优）亲临现场，与粉丝共同庆祝作品首映。
全新作品《蓝色监狱-东京自我主义者-》启映首日盛况
首日客流量超6000人次
11月22日（周六）启映当天，包括《蓝色监狱》粉丝、游客及家庭观众在内，逾6000人齐聚东京都厅广场。现场发放了纪念总观影人数突破100万人次的原创发光手环，广场内随处可见佩戴手环的观众，氛围热烈。
有观众表示：“《蓝色监狱》主题投影映射极具冲击力，带来了与动漫完全不同的体验，我感到非常满意。”“Ura和Kamiya两位声优的脱口秀环节也十分精彩，和全场佩戴发光手环的观众一起感受团结的氛围，非常开心。”观众们既欣赏了投射在吉尼斯世界纪录(GUINNESS WORLD RECORDS™)认证的巨大投影面上的《蓝色监狱》视觉画面，也享受了启映日举办的特别小型活动。
启映日活动亮点
声优Kazuki Ura和Hiroshi Kamiya脱口秀环节
启映日活动中，声优Kazuki Ura（Yoichi Isagi的声优）与Hiroshi Kamiya（Jinpachi Ego的声优）登台献上脱口秀演出，随后带领全场进行首映倒计时。在两人的号召下，投影秀正式开始，现场气氛瞬间沸腾。
谈及本次投影映射秀时，Ura表示：
“简直令人叹为观止！只有投影映射才能呈现如此震撼的视觉效果，将《蓝色监狱》的魅力淋漓尽致地展现出来。看到这部珍贵的作品投射在标志性的东京都厅舍上，真是令人无比感动。”
Kamiya向粉丝们寄语：
“由于画面规模宏大，一次观看很难捕捉到所有细节，希望大家能多次前来欣赏。这次能通过东京都厅舍的活动首次参与《蓝色监狱》相关活动，对我来说是莫大的荣誉。感谢大家一直以来的支持。”
关于《蓝色监狱》
《蓝色监狱》是由Muneyuki Kaneshiro原作、Yusuke Nomura作画的足球题材漫画。
该系列作品自2018年起在讲谈社出版的《周刊少年Magazine》连载，全球发行量已突破5000万册。
2022年播出的电视动画改编版不仅在日本掀起热潮，更在海外获得爆炸性人气，吸引了全球众多粉丝。
故事设定在名为“蓝色监狱”的训练设施中，300名高中前锋在此竞争，目标是成为世界最强前锋并革新日本足球。主角Yoichi Isagi以自身的“自我”为终极武器，在与既是队友也是对手的伙伴们的激烈较量中不断成长蜕变。
©Muneyuki Kaneshiro、Yusuke Nomura、讲谈社/《蓝色监狱》制作委员会版权所有。
关于新作《蓝色监狱-东京自我主义者-》
作品名称：《蓝色监狱-东京自我主义者-》
亮点
本特别作品汇集《蓝色监狱》众多名场面，将获吉尼斯世界纪录官方认证、投影面积达14,000平方米的东京都厅舍化作巨型足球场。通过动感十足的视觉效果，演出生动呈现了Isagi、Nagi、Rin等角色与众多对手之间的激烈对决。感受《蓝色监狱》的热血与激情，宛若置身真实球场！
11月放映时间
[周末及节假日] 晚上5:30/6:30/7:30/9:00
* 上述时段外还将放映其他投影映射作品。
* 12月及以后的放映时间请至活动网站查询。
东京都厅舍投影映射项目概述：“东京夜与光”
- 举办日期：每日（恶劣天气除外）
- 投影区域：东京都厅第一本厅舍东侧墙面
- 观赏地点：东京都厅广场（东京都新宿区西新宿2-8-1）
-
放映时间：晚上5:30/6:00/6:30/7:00/7:30/8:00/8:30/9:00/9:30
（以上为11月时间表。最新场次请至网站查询。）
https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/
- 主办单位：东京都厅、东京投影映射执行委员会
- 补充说明：本项目秉持环保理念，采用绿色能源供电，已获吉尼斯世界纪录官方认证为“全球最大规模永久性建筑投影映射展示”。
