《藍色監獄-東京自我主義者-》11月22日（週六）啟映

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為促進夜間觀光發展，東京都廳正在開發新的景點，以點亮首都的夜幕。代表性建築東京都廳第一本廳舍全年推出投影映射秀，將建築外立面化作光影與聲音交織的畫布，此為該計畫的一部分。

以全球熱門足球動漫《藍色監獄》為靈感的全新投影作品《藍色監獄-東京自我主義者-》(BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –)於11月22日（週六）正式啟映。

啟映首日，東京都廳廣場舉辦小型活動，Kazuki Ura（Yoichi Isagi的聲優）與Hiroshi Kamiya（Jinpachi Ego的聲優）親臨現場，與粉絲共同慶祝作品首映。

全新作品《藍色監獄-東京自我主義者-》啟映首日盛況

首日客流量超6000人次

11月22日（週六）啟映當天，包括《藍色監獄》粉絲、觀光客及家庭觀眾在內，逾6000人齊聚東京都廳廣場。現場發放了紀念總觀影人數突破100萬人次的原創發光手環，廣場內隨處可見佩戴手環的觀眾，氣氛熱烈。

有觀眾表示：「《藍色監獄》主題投影映射極具衝擊力，帶來了與動漫完全不同的體驗，我感到非常滿意。」「Ura和Kamiya兩位聲優的脫口秀環節也十分精彩，和全場佩戴發光手環的觀眾一起感受團結的氣氛，非常開心。」觀眾們既欣賞了投射在金氏世界紀錄(GUINNESS WORLD RECORDS™)認證的巨大投影面上的《藍色監獄》視覺畫面，也享受了啟映日舉辦的特別小型活動。

啟映日活動亮點

聲優Kazuki Ura和Hiroshi Kamiya脫口秀環節

啟映日活動中，聲優Kazuki Ura（Yoichi Isagi的聲優）與Hiroshi Kamiya（Jinpachi Ego的聲優）登臺獻上脫口秀演出，隨後帶領全場進行首映倒數計時。在兩人的號召下，投影秀正式開始，現場氣氛瞬間沸騰。

談及本次投影映射秀時，Ura表示：

「簡直令人歎為觀止！只有投影映射才能呈現如此震撼的視覺效果，將《藍色監獄》的魅力淋漓盡致地展現出來。看到這部珍貴的作品投射在代表性的東京都廳舍上，真是令人無比感動。」

Kamiya向粉絲們寄語：

「由於畫面規模宏大，一次觀看很難捕捉到所有細節，希望大家能多次前來欣賞。這次能透過東京都廳舍的活動首次參與《藍色監獄》相關活動，對我來說是莫大的榮譽。感謝大家一直以來的支援。」

關於《藍色監獄》

《藍色監獄》是由Muneyuki Kaneshiro原作、Yusuke Nomura作畫的足球題材漫畫。

該系列作品自2018年起在講談社出版的《週刊少年Magazine》連載，全球發行量已突破5000萬冊。

2022年播出的電視動畫改編版不僅在日本掀起熱潮，更在海外獲得爆炸性人氣，吸引了全球眾多粉絲。

故事設定在名為「藍色監獄」的訓練設施中，300名高中前鋒在此競爭，目標是成為世界最強前鋒並革新日本足球。主角Yoichi Isagi以自身的「自我」為終極武器，在與既是隊友也是對手的夥伴們的激烈較量中不斷成長蛻變。

©Muneyuki Kaneshiro、Yusuke Nomura、講談社/《藍色監獄》製作委員會版權所有。

關於新作《藍色監獄-東京自我主義者-》

作品名稱：《藍色監獄-東京自我主義者-》

亮點

本特別作品聚集《藍色監獄》眾多名場面，將獲金氏世界紀錄官方認證、投影面積達14,000平方公尺的東京都廳舍化作巨型足球場。透過動感十足的視覺效果，演出生動呈現了Isagi、Nagi、Rin等角色與眾多對手之間的激烈對決。感受《藍色監獄》的熱血與激情，宛若置身真實球場！

11月放映時間

[週末及節假日] 晚上5:30/6:30/7:30/9:00

* 上述時段外還將放映其他投影映射作品。

* 12月及以後的放映時間請至活動網站查詢。

東京都廳舍投影映射專案概述：「東京夜與光」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。