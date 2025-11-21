Collaborazione NIQ e Amazon Marketing Cloud (AMC) per misurare la portata e l'impatto delle campagne pubblicitarie multipiattaforma in Italia

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ e Amazon Marketing Cloud (AMC) hanno annunciato una nuova collaborazione per studiare l'efficacia della pubblicità multipiattaforma sulla TV lineare e sull'inventario Amazon Ads in Italia. Grazie a questa collaborazione, gli inserzionisti e le agenzie otterranno informazioni utili sulle prestazioni relative dei posizionamenti pubblicitari in ambienti digitali, TV lineari e streaming, compreso il modo in cui ciascuno di essi contribuisce ad aumentare la portata e influenza gli acquisti di prodotti sulle piattaforme di e-commerce di Amazon.

Queste informazioni sono rese possibili dall'utilizzo di dati di alta qualità provenienti da Sinottica®, un panel di consumatori italiano di comprovata affidabilità di proprietà di NIQ, e dai dati di Amazon Marketing Cloud. Nello specifico, la ricerca sfrutterà i dati televisivi lineari di Sinottica assieme a diverse fonti di inventario Amazon, tra cui Amazon DSP, Sponsored Ads (Products, Brands, Display) e Streaming TV (Prime Video, Twitch, Fire TV). Questo approccio consentirà una comprensione più approfondita di come l'esposizione pubblicitaria sui canali digitali e televisivi si traduca in azioni da parte dei consumatori su Amazon, consentendo agli inserzionisti di tutte le dimensioni di perfezionare le proprie strategie di campagna e migliorare i risultati di vendita.

Il progetto fa parte dell'iniziativa strategica globale di AMC, che si concentra sulla creazione di soluzioni scalabili e sicure per la privacy per l'attivazione e la misurazione della pubblicità per i marchi e le agenzie leader su scala globale.

“Aiutando gli inserzionisti a comprendere la portata delle loro campagne e il valore incrementale di ciascuna piattaforma, forniamo informazioni fondamentali che consentono investimenti più intelligenti nei media”, ha affermato Maureen Stapleton, responsabile commerciale di NIQ Media, Europa. “Siamo entusiasti di collaborare con Amazon Marketing Cloud, che condivide il nostro impegno nel marketing basato sui dati”. Gli studi condotti nell'ambito di questo progetto valuteranno questioni chiave quali:

Portata : Quanti consumatori sono stati raggiunti tramite la TV lineare rispetto agli annunci digitali e in streaming di Amazon? Di quanto i media digitali ampliano la portata della TV lineare?

: Quanti consumatori sono stati raggiunti tramite la TV lineare rispetto agli annunci digitali e in streaming di Amazon? Di quanto i media digitali ampliano la portata della TV lineare? Composizione del pubblico : Quali tipi di consumatori sono stati raggiunti su ciascuna piattaforma e quali sono le differenze tra il pubblico?

: Quali tipi di consumatori sono stati raggiunti su ciascuna piattaforma e quali sono le differenze tra il pubblico? Comportamento di acquisto : L'esposizione agli annunci pubblicitari ha portato all'acquisto di prodotti su Amazon? I tassi di acquisto variavano a seconda della piattaforma?

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è una delle principali aziende mondiali di intelligence nel settore consumer, che offre la comprensione più completa del comportamento di acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. Abbiamo operazioni in oltre 90 paesi, che rappresentano circa l’85% della popolazione mondiale e oltre 7,2 trilioni di dollari in spesa dei consumatori in tutto il mondo. Grazie a una lettura olistica del settore retail e ai dati più completi sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre la “vista completa”: Full View™. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.niq.com.

Informazioni su Sinottica

Sinottica® è un sistema informativo integrato unico nel panorama italiano e internazionale. Da oltre 50 anni supporta le aziende nella segmentazione del mercato, nell'ottimizzazione delle strategie di marketing e comunicazione e nella valutazione dei risultati di tali attività. Sinottica® si basa su un approccio Single Source: migliaia di dati vengono raccolti continuamente dallo stesso individuo, in relazione ad esempio alle sue caratteristiche, ai suoi valori, ai suoi atteggiamenti e ai suoi orientamenti in vari ambiti comportamentali, all'esposizione multimediale e crossmediale, misurata il più possibile in modo passivo, e alle abitudini di consumo.

