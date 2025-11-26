‘BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -’ gaat van start op zaterdag 22 november

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Om het nachttoerisme te bevorderen, ontwikkelt de Tokyo Metropolitan Government nieuwe attracties die de hoofdstad na zonsondergang verlichten. Als onderdeel van dit initiatief wordt het hele jaar door projectiemapping gepresenteerd op het iconische Tokyo Metropolitan Government Building No. 1, waardoor de gevel verandert in een canvas van licht en geluid.

De vertoning van een gloednieuwe productie, geïnspireerd op de internationaal populaire voetbalanime 'BLUE LOCK', getiteld BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –, ging op zaterdag 22 november van start.

