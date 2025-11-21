AM Best确认中国再保险（集团）股份有限公司及其子公司的信用评级

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AM Best（贝氏）已确认中国再保险（集团）股份有限公司（简称“中国再保”）（中国）及其子公司的长期发行人信用评级（ICR）为 “a+级（优秀）”以及财务实力评级（FSR）为 “A级（优秀）”。各项评级的展望均为稳定。（有关公司的详细列表，请参见下文。）

中国再保的评级反映了其被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力、良好的经营业绩、有利的业务组合和适当的企业风险管理(ERM)。该评级亦反映了中国再保从其最终母公司中国投资有限责任公司（中国主权财富基金）获得的支持。

以贝氏资本充足率(BCAR) 衡量，中国再保的合并风险调整后资本在 2024 年底维持在最高水平。根据 IFRS 17 和 IFRS 9 会计准则，得益于利好的经营收益，集团2024 年的合并权益较去年底增长 10.3%，达到人民币 1127 亿元（154 亿美元）。展望未来，贝氏预期中国再保的资本水平将足以在中短期内继续支持其承保和资产风险的持续增长。该集团的财务灵活性较高，在股权和债券市场中均有良好的融资渠道，且其财务杠杆率仍处于中低水平。该集团投资组合基本稳定，并具有良好的流动性。

中国再保过去五年持续盈利，股本回报率在2024年显著提高。其财产直接保险与财产再保险组合承保业绩改善，部分原因在于该集团境外财产再保险业务的强劲增长和盈利能力，这主要得益于桥社 (Chaucer)，而集团境内财产再保险维持相对较薄但稳定的承保利润率。另一方面，在国内寿险市场正在经历深刻变革的背景下，该集团寿险再保险业务增长率在近年有所趋缓。

中国再保在境内财产再保险和寿险再保险市场均维持领先地位，且在境内财产险直保市场也名列前茅。受益于与桥社的成功整合，桥社仍然是中国再保境外财产再保险收入和盈利的主要驱动力，并协助加强该集团在全球再保险市场的布局。总体而言，该集团在业务板块、产品以及地域方面保持着良好的多元化分散。

该评级亦反映了中国再保在支持中国保险和再保险行业持续发展方面发挥的战略意义。作为中国国内唯一的国有再保险集团，集团受益于政府支持的可能性很高。中国再保由中国国家财政部直接持股11.45%，由中国主权财富基金中国投资有限责任公司旗下全资子公司中央汇金投资有限责任公司持股71.56%。

若中国再保能通过持续增强资本水平以显著改善其资产负债表实力，且不造成财务杠杆和资本质量明显恶化的情况下，则可能对评级造成正面影响。若该集团的经营业绩展现明显及持续的改善以至与强劲的评估水平相若，则可能对评级造成正面影响。若集团合并风险调整后资本水平大幅下降，或杠杆率大幅上升，则可能对评级造成负面影响。若集团的经营表现持续不佳，如遭受宏观经济环境或资本市场环境重大不利影响导致其经营表现出现持续性的恶化，则可能对评级造成负面影响。

贝氏确认对中国再保及其子公司的评级，包括FSR“A”级（优秀）”以及ICR“a+”级（优秀），评级展望为稳定。中国再保子公司包括：

中国财产再保险有限责任公司

中国人寿再保险有限责任公司

中国大地财产保险股份有限公司

中国再保险（香港）股份有限公司

桥社爱尔兰保险公司

评级在公布之前便已通知被评机构。除非另有说明，AM Best通知评级之后将不再对评级进行修订。

本新闻稿有关于已在AM Best网站上发布的信用评级。如欲了解有关新闻稿和相关信息披露的所有评级信息，包括负责发布本新闻稿中所提及每项评级的办公室详细信息，请访问AM Best的近期评级活动网页。

AM Best是一家专注于保险行业的全球信用评级机构、新闻出版商和数据分析提供商。公司在100多个国家开展业务。AM Best总部设在美国，在全球多个城市设有办事处，包括伦敦、阿姆斯特丹、迪拜、香港、新加坡和墨西哥城。

