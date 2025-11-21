NIQ en Amazon Marketing Cloud (AMC) werken samen om de reikwijdte en impact van platformoverkoepelende reclamecampagnes in Italië te meten

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ en Amazon Marketing Cloud (AMC) hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd om de doeltreffendheid van platformoverkoepelende reclame te bestuderen in lineaire tv- en Amazon Ads-inventory in Italië. Dankzij deze samenwerking zullen adverteerders en agentschappen bruikbare inzichten verwerven in de betreffende prestaties van reclame in digitale, lineaire tv- en streamingomgevingen, inclusief hoe elk bijdraagt tot beter bereik en de aankoop van producten op de e-commerce platformen van Amazon beïnvloedt.

De inzichten zijn mogelijk gemaakt dankzij kwaliteitsvolle gegevens van Sinottica® — een gerenommeerd single-source consumentenpanel in Italië in handen van NIQ — met gegevens van Amazon Marketing Cloud. Meer bepaald zal het onderzoek de lineaire tv-gegevens van Sinottica samen met verschillende inventorybronnen van Amazon aanwenden, waaronder Amazon DSP, Sponsored Ads (Products, Brands, Display) en Streaming TV (Prime Video, Twitch, Fire TV). Deze benadering zal een grondiger begrip mogelijk maken met betrekking tot de manier waarop het verschijnen van reclame in digitale en tv-kanalen zich vertaalt in acties van consumenten op Amazon, zodat adverteerders van elke omvang hun campagnestrategieën kunnen verfijnen en hun verkoopsresultaten kunnen verbeteren.

Het project maakt deel uit van AMC’s Global Strategic Initiative, dat de aandacht toespitst op het bouwen van schaalbare, privacyveilige activering van reclame en meetoplossingen voor toonaangevende merken en agentschappen over de hele wereld.

“Door adverteerders te helpen de reikwijdte van hun campagnes — en de incrementele waarde van elk platform — te begrijpen, bezorgen we kritieke inzichten die intelligentere media-investeringen mogelijk maken,” aldus Maureen Stapleton, Commercial Lead, NIQ Media, Europe. “We zijn enthousiast om met Amazon Marketing Cloud samen te werken, die zich net als ons inzet voor marketing aangestuurd door gegevens.” Studies die tijdens dit project worden gevoerd, zullen belangrijke vragen verkennen, zoals:

Reikwijdte : hoeveel consumenten werden er via reclame op lineaire tv vs. digitale media en streaming van Amazon bereikt? In welke mate breidt digitale media het bereik van lineaire tv uit?

: hoeveel consumenten werden er via reclame op lineaire tv vs. digitale media en streaming van Amazon bereikt? In welke mate breidt digitale media het bereik van lineaire tv uit? Samenstelling van het publiek : welke types consumenten werden er op elk platform bereikt, en hoe verschilde het publiek van elkaar?

: welke types consumenten werden er op elk platform bereikt, en hoe verschilde het publiek van elkaar? Koopgedrag: heeft het verschijnen van reclame geleid tot aankoop van producten op Amazon? Waren de kooppercentages verschillend in de diverse platformen?

Voor meer informatie over dit project en hoe platformoverkoepelende meting uw marketingstrategie kan verbeteren, neemt u contact op met uw NIQ- or Amazon Ads-vertegenwoordiger.

Over NIQ

NIQ is een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in consumenteninformatie, dat het meest complete inzicht biedt in het koopgedrag van consumenten en nieuwe trajecten naar groei onthult. Onze wereldwijde armslag beslaat meer dan 90 landen en dekt om en bij 85% van de wereldbevolking en meer dan $7,2 biljoen wereldwijde uitgaven van consumenten. Met een holistische visie op retail en de meest uitgebreide consumenteninzichten, verkregen aan de hand van geavanceerde analyses via ultramoderne platformen, levert NIQ de Full View™. Ga voor meer informatie naar www.niq.com.

Ga voor meer informatie naar www.niq.com

Over Sinottica

Sinottica® is een geïntegreerd informatiesysteem dat zowel in het Italiaanse als het internationale landschap als uniek geldt. Al meer dan 50 jaar ondersteunt het bedrijven in marktsegmentatie om marketing- en communicatiestrategieën te optimaliseren en de resultaten van deze activiteiten te beoordelen. Sinottica® is gebaseerd op een Single Source-benadering: duizenden gegevenspunten worden voortdurend verzameld van een zelfde individuele persoon, met dekking van hun eigenschappen, waarden, houdingen en geaardheden in diverse gedragsdomeinen, multi- en cross-mediablootstelling, zoveel mogelijk passief gemeten, en consumptiegewoontes.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Alle rechten voorbehouden.

NIQ-GENERAL

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.