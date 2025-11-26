„BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –“ startet am Samstag, den 22. November

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Im Zuge ihrer Bemühungen, den nächtlichen Tourismus zu fördern, entwickelt die Stadtverwaltung von Tokio derzeit neue Attraktionen, die die Hauptstadt nach Einbruch der Dunkelheit erleuchten. Teil dieser Initiative ist eine ganzjährig stattfindende Projektionsmapping-Show auf dem ikonischen Gebäude Nr. 1 der Stadtverwaltung von Tokio, durch die die Fassade in eine Leinwand aus Licht und Klang verwandelt wird.

Eine brandneue, vom international beliebten Fußball-Anime „BLUE LOCK“ inspirierte Produktion mit dem Titel BLUE LOCK – TOKYO EGOIST – wurde am Samstag, den 22. November, erstmals ausgestrahlt.

Am ersten Ausstrahlungstag wurde im Tokyo Metropolitan Government Plaza ein Mini-Event veranstaltet, bei dem die Synchronsprecher Kazuki Ura (Stimme von Yoichi Isagi) und Hiroshi Kamiya (Stimme von Jinpachi Ego) zusammen mit den Fans die Premiere feierten.

Szenen vom Premierentag der neuen Produktion BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –

Über 6.000 Besucher am Premierentag

Am Samstag, den 22. November: Am ersten Ausstrahlungstag versammelten sich über 6.000 Besucher auf dem Tokyo Metropolitan Government Plaza, darunter Fans von „BLUE LOCK“, Touristen und Familien. Der Platz war voller Besucher, die die originalen Leuchtarmbänder trugen, die anlässlich des Überschreitens der Gesamtzuschauerzahl von einer Million verteilt worden waren.

Einige der Besucher meinten: „Ich war sehr angetan von dem beeindruckenden „BLUE LOCK“-Projektionsmapping, das ein völlig anderes Erlebnis bot als der Anime.“ „Die Talk-Session mit den Synchronsprechern Ura und Kamiya war auch sehr interessant, und mir hat das Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem Leuchtarmbänder tragenden Publikum sehr gefallen.“ Die Besucher genossen die Blue Lock-Visuals, die auf die große, von GUINNESS WORLD RECORDS™ ausgezeichnete Projektionsfläche projiziert wurden, ebenso wie das spezielle Mini-Event, das am Eröffnungstag stattfand.

Szenen von der Auftaktveranstaltung

Talkrunde mit den Synchronsprechern Kazuki Ura und Hiroshi Kamiya

Bei der Premierenveranstaltung kamen die Synchronsprecher Kazuki Ura (Stimme von Yoichi Isagi) und Hiroshi Kamiya (Stimme von Jinpachi Ego) für eine Talkrunde auf die Bühne, gefolgt von einem Countdown zur Ausstrahlungspremiere. Als die beiden den Startschuss gaben, begann die Vorführung, was für große Begeisterung beim Publikum sorgte.

Ura kommentierte das Projektionsmapping mit den Worten:

„Absolut atemberaubend! Der Charme von Blue Lock wurde durch die eindrucksvollen Visuals, die nur mit Projektionsmapping erzielt werden können, eindrucksvoll zum Leben erweckt. Es war ein zutiefst bewegender Moment zu sehen, wie dieses geschätzte Werk auf das ikonische Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio projiziert wurde.“

Kamiya hatte eine Botschaft an die Fans:

„Angesichts der Größe der beeindruckenden Visuals kann man unmöglich alle Details auf einmal erfassen, daher hoffen wir, dass Sie es sich mehrmals ansehen werden. Es war eine große Ehre für mich, meinen ersten Auftritt im Zusammenhang mit Blue Lock im Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio zu absolvieren. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.“

Über „BLUE LOCK“

„BLUE LOCK“ ist eine von Muneyuki Kaneshiro geschriebene und von Yusuke Nomura illustrierte Fußball-Manga-Serie.

Die Serie erscheint seit 2018 im „Weekly Shonen Magazine“ (Kodansha) und hat mittlerweile eine weltweite Auflage von über 50 Millionen Exemplaren erreicht.

Die TV-Anime-Adaption, die 2022 ausgestrahlt wurde, war nicht nur in Japan, sondern auch im Ausland äußerst beliebt und begeisterte Fans auf der ganzen Welt.

Die Geschichte, die in „BLUE LOCK“ spielt, einer Trainingseinrichtung, in der 300 High-School-Stürmer darum konkurrieren, der beste Stürmer der Welt zu werden und den japanischen Fußball zu revolutionieren, begleitet Yoichi Isagi, der sich in erbitterten Wettkämpfen mit seinen Teamkollegen, die gleichzeitig seine Rivalen sind, weiterentwickelt und dabei sein „Ego“ als ultimative Waffe einsetzt.

©Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, KODANSHA/BLUE LOCK Production Committee.

Über das neue Werk „BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –“

TITEL „BLUE LOCK – TOKYO EGOIST – “

HIGHLIGHTS

In dieser Sonderproduktion werden zahlreiche unvergessliche Szenen aus „BLUE LOCK“ gezeigt. Das Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio, das aufgrund seiner Projektionsfläche von 14.000 m² offiziell von GUINNESS WORLD RECORDS™ ausgezeichnet wurde, wird in ein riesiges Spielfeld verwandelt. Die Show zeigt mit dynamischen Bildern eindrucksvoll die erbitterten Wettkämpfe zwischen Isagi, Nagi, Rin und ihren vielen Rivalen. Erleben Sie die Spannung und Intensität von „BLUE LOCK“, als befänden Sie sich in einem echten Stadion!

Vorstellungszeiten (November)

[Wochenenden und Feiertage] 5:30PM / 6:30PM / 7:30PM / 9:00PM

* Es werden außerhalb des oben genannten Terminplans gelegentlich auch andere Projektionsmapping-Werke gezeigt.

* Bitte informieren Sie sich auf der Veranstaltungswebsite über die Vorstellungszeiten ab Dezember.

Überblick über das Projektionsmapping auf dem Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio: „TOKYO Night & Light“

Termine: Täglich (außer bei schlechtem Wetter)

Projektionsfläche: Ostwand des Gebäudes Nr. 1 der Stadtverwaltung von Tokio

Zuschauerbereich: Tokyo Metropolitan Government Plaza (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio)

Vorstellungszeiten: 5:30 PM / 6:00 PM / 6:30 PM / 7:00 PM / 7:30 PM / 8:00 PM / 8:30 PM / 9:00 PM / 9:30 PM

(Diese Zeiten gelten für den Monat November. Aktualisierte Termine finden Sie auf der Website.)

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

(Diese Zeiten gelten für den Monat November. Aktualisierte Termine finden Sie auf der Website.) https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Veranstalter: Stadtverwaltung Tokio, Tokyo Projection Mapping Executive Committee

Zusätzliche Informationen: Dieses Projekt engagiert sich für umweltfreundliche Praktiken, unter anderem durch die Nutzung grüner Energie. Es wurde von Guinness World Records™ offiziell als „größtes permanentes Projektionsmapping-Display an einem Gebäude“ ausgezeichnet.

