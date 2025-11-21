NIQ et Amazon Marketing Cloud (AMC) collaborent pour mesurer la portée et l'impact des campagnes publicitaires multiplateformes en Italie

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ et Amazon Marketing Cloud (AMC) annoncent une nouvelle collaboration pour étudier l'efficacité de la publicité multiplateforme dans l'inventaire de la télévision linéaire et d'Amazon Ads en Italie. Grâce à la collaboration, les annonceurs et les agences obtiendront des informations exploitables sur les performances relatives des placements publicitaires dans les environnements numériques, de télévision linéaire et de diffusion en continu, y compris sur la manière dont chacun contribue à la portée incrémentale et influence les achats de produits sur les plateformes de commerce électronique d’Amazon.

Ces informations sont rendues possibles grâce à l’utilisation de données de haute qualité provenant de Sinottica®, un panel de consommateurs à source unique solidement établi en Italie appartenant à NIQ, et de données provenant d’Amazon Marketing Cloud. Plus précisément, l'étude tirera parti des données télévisuelles linéaires de Sinottica aux côtés de plusieurs sources d’inventaire Amazon, notamment Amazon DSP, des publicités sponsorisées (produits, marques, affichage) et télévision en streaming (Prime Video, Twitch, Fire TV). Cette approche permettra de mieux comprendre comment l'exposition publicitaire sur les chaînes numériques et télévisées se traduit par des actions des consommateurs sur Amazon, permettant aux annonceurs de toutes tailles d'affiner leurs stratégies de campagne et d'obtenir de meilleurs résultats de vente.

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative stratégique mondiale d’AMC, qui se concentre sur la mise en place de solutions d’activation et de mesure de la publicité évolutives et respectueuses de la vie privée pour les principales marques et agences du monde entier.

« En aidant les annonceurs à comprendre la portée de leurs campagnes et la valeur ajoutée de chaque plateforme, nous fournissons des informations critiques qui permettent des investissements dans les médias plus intelligents », déclare Maureen Stapleton, responsable commerciale, NIQ Media, Europe. « Nous sommes ravis de collaborer avec Amazon Marketing Cloud, qui partage notre engagement en faveur d’un marketing axé sur les données. » Les études menées dans le cadre de ce projet exploreront des aspects fondamentaux, tels que :

La portée : combien de consommateurs ont été atteints via la télévision linéaire par rapport aux publicités numériques et en streaming d'Amazon ? Dans quelle mesure les médias numériques étendent-ils la portée de la télévision linéaire ?

: combien de consommateurs ont été atteints via la télévision linéaire par rapport aux publicités numériques et en streaming d'Amazon ? Dans quelle mesure les médias numériques étendent-ils la portée de la télévision linéaire ? La composition des audiences : quels types de consommateurs ont été atteints sur chaque plateforme et en quoi les audiences diffèrent-elles ?

: quels types de consommateurs ont été atteints sur chaque plateforme et en quoi les audiences diffèrent-elles ? Le comportement d'achat : l'exposition aux publicités a-t-elle conduit à des achats de produits sur Amazon ? Les taux d'achat étaient-ils différents d'une plateforme à l'autre ?

Pour en savoir plus sur ce projet et sur la façon dont la mesure multiplateforme peut renforcer votre stratégie marketing, contactez votre représentant NIQ ou Amazon Ads.

À propos de NIQ

NIQ est une entreprise de référence dans le domaine de l’intelligence consommateur. Elle offre une compréhension approfondie des comportements d’achat et révèle de nouvelles opportunités de croissance. Notre couverture s’étend à plus de 90 pays, représentant environ 85 % de la population mondiale et 7 200 milliards de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une analyse holistique du commerce de détail et à des informations complètes sur les consommateurs – fournies à l’aide d’outils d’analyse avancés et de plateformes de pointe – NIQ propose une vision complète du marché (Full View™). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com

À propos de Sinottica

Sinottica® est un système d'information intégré dans l'écosystème italien et international. Depuis plus de 50 ans, il accompagne les entreprises dans la segmentation du marché, l'optimisation des stratégies de marketing et de communication, et l'évaluation des résultats de ces activités. Sinottica® est basé sur une approche à source unique : des milliers de points de données sont continuellement collectés auprès d'un même individu, couvrant ses caractéristiques, ses valeurs, ses attitudes et ses orientations dans divers domaines du comportement, de l'exposition multimédia et intermédia, mesurée passivement dans la mesure autorisée, et des habitudes de consommation.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Tous droits réservés.

NIQ-GENERAL

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.