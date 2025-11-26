"BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -" se estrenó el sábado 22 de noviembre

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Entre sus iniciativas para promover el turismo nocturno, el Gobierno Metropolitano de Tokio genera nuevas atracciones que iluminan la capital después del anochecer. Como parte de esta iniciativa, se presenta durante todo el año un espectáculo de proyecciones que se adaptan a la arquitectura del emblemático edificio n.º 1 del Gobierno Metropolitano de Tokio y transforma su fachada en una pantalla de luz y sonido.

Una nueva producción inspirada en el popular anime internacional sobre fútbol "BLUE LOCK", titulada BLUE LOCK - TOKYO EGOIST - comenzó a emitirse el sábado 22 de noviembre.

Durante el primer día de proyección, se celebró un pequeño evento en la plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio, donde los actores del doblaje Kazuki Ura (voz de Yoichi Isagi) e Hiroshi Kamiya (voz de Jinpachi Ego) se unieron a los fans para celebrar el estreno.

Escenas del día del estreno de la nueva producción BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -

Más de 6 000 visitantes el día del estreno

El sábado 22 de noviembre, primer día de proyección, más de 6 000 visitantes se reunieron en la plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio, incluidos fans de "BLUE LOCK", turistas y familias. La plaza se llenó de asistentes con las pulseras luminosas originales que se distribuyeron para celebrar haber superado el millón de espectadores en total.

Entre los visitantes, algunos comentaron: "Me encantó la proyección 'BLUE LOCK' sobre la fachada del edificio, porque fue una experiencia completamente diferente a la del anime". ‘‘La charla de los actores del doblaje Ura y Kamiya también fue muy emocionante, y disfruté la sensación de unidad con el público, todos con nuestras pulseras luminosas". Los asistentes se deleitaron con las imágenes de Blue Lock proyectadas sobre la enorme superficie del edificio, reconocida por GUINNESS WORLD RECORDS™, y también del minievento especial celebrado el día de la inauguración.

Escenas del día del estreno

Charla con los actores del doblaje Kazuki Ura e Hiroshi Kamiya

En el evento de apertura, los actores del doblaje Kazuki Ura (voz de Yoichi Isagi) e Hiroshi Kamiya (voz de Jinpachi Ego) subieron al escenario para participar en una charla, seguida de la cuenta regresiva para dar inicio al estreno. Con ambos a cargo del conteo, comenzó la proyección, y se generó un gran entusiasmo en todo el predio.

En una reflexión respecto a la proyección sobre la fachada del edificio, Ura comentó:

"¡Absolutamente impresionante! El encanto de Blue Lock cobró vida con una fuerza increíble gracias a las potentes imágenes que solo este tipo de proyecciones puede ofrecer. Fue un momento muy emotivo ver una obra tan querida proyectada en el emblemático edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio”.

Kamiya compartió un mensaje para los fans:

"Debido a la magnitud impresionante de las imágenes, es imposible captar todos los detalles mirándolas una sola vez, por lo que esperamos que las vean muchas veces. Fue un gran honor para mí hacer mi primera aparición en un evento relacionado con Blue Lock con un trabajo en el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio. Gracias por el apoyo permanente que nos brindan".

Acerca de “BLUE LOCK”

“BLUE LOCK”, es una serie de anime sobre fútbol escrita por Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura.

Publicada en serie en la revista "Weekly Shonen Magazine" (Kodansha) desde 2018, ya ha superado los 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

La adaptación al anime para televisión, emitida en 2022, ganó enorme popularidad no solo en Japón, sino también en el extranjero, y captó a fans de todo el mundo.

Ambientada en "BLUE LOCK", un centro de entrenamiento donde 300 delanteros del colegio secundario compiten para convertirse en el mejor delantero del mundo y revolucionar el fútbol japonés, la historia sigue a Yoichi Isagi, quien crece y evoluciona a través de intensas batallas con sus compañeros de equipo, que también son sus rivales, utilizando su propio "ego" como arma definitiva.

©Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, KODANSHA/BLUE LOCK Production Committee.

Acerca de la nueva obra "BLUE LOCK -TOKYO EGOIST- ”

TÍTULO: “BLUE LOCK -TOKYO EGOIST- ”

ASPECTOS DESTACADOS

Varias escenas memorables de "BLUE LOCK" aparecen en esta producción especial. El edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, reconocido oficialmente por GUINNESS WORLD RECORDS™ por su superficie de proyección de 14 000 m², se convierte en un enorme campo de juego. Con imágenes dinámicas, la serie retrata con fuerza impactante las intensas batallas entre Isagi, Nagi, Rin y sus numerosos rivales. ¡Viva la emoción y la intensidad de "BLUE LOCK" como si estuviera dentro de un estadio real!

Horarios (noviembre)

[Fines de semana y días feriados] 5:30 p. m./6:30 p. m./7:30 p. m./9:00 p. m.

* También se proyectan otras obras sobre el edificio fuera de los horarios mencionados anteriormente.

* Consulte el sitio web del evento para conocer los horarios a partir de diciembre.

Descripción general de las proyecciones sobre el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio: "TOKYO Night & Light"

Fechas: Todos los días (excepto en caso de condiciones meteorológicas adversas).

Superficie de proyección: Pared este del edificio n.º 1 del Gobierno Metropolitano de Tokio.

Área de visualización: Plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio).

Horarios: 5:30 p. m./6:00 p. m./6:30 p. m./7:00 p. m./7:30 p. m./8:00 p. m./8:30 p. m./9:00 p. m./9:30 p. m.

(Estos horarios son válidos para noviembre. Para consultar los horarios actualizados, visite el sitio web):

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/.

(Estos horarios son válidos para noviembre. Para consultar los horarios actualizados, visite el sitio web): https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/. Organizan: Gobierno Metropolitano de Tokio, Comité Ejecutivo de Proyección sobre Superficies de Tokio.

Información adicional: Este proyecto está comprometido con prácticas respetuosas con el medioambiente, incluido el uso de energía verde. Fue reconocido oficialmente por Guinness World Records™ como "La mayor proyección permanente sobre un edificio".

