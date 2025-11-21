NIQ y Amazon Marketing Cloud (AMC) colaboran para evaluar el alcance y el impacto de las campañas publicitarias multiplataforma en Italia

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ y Amazon Marketing Cloud (AMC) han anunciado una nueva colaboración para estudiar la eficacia de la publicidad multiplataforma en la televisión tradicional y el catálogo de Amazon Ads en Italia. Gracias a esta colaboración, los anunciantes y las agencias obtendrán información útil sobre el rendimiento relativo de la ubicación de los anuncios en entornos digitales, de televisión tradicional y de streaming, incluyendo cómo cada uno de ellos contribuye a aumentar el impacto y a influir en las compras de productos en las plataformas de comercio electrónico de Amazon.

La información se obtiene gracias al uso de datos de alta calidad de Sinottica®, un panel de consumidores de referencia de Italia propiedad de NIQ, junto con datos de Amazon Marketing Cloud. En concreto, la investigación aprovechará los datos de televisión tradicional de Sinottica junto con varias fuentes del catálogo de Amazon, entre las que se incluyen Amazon DSP, anuncios patrocinados (productos, marcas, visualización) y televisión en streaming (Prime Video, Twitch, Fire TV). Este planteamiento permitirá comprender mejor cómo la exposición publicitaria en los canales digitales y televisivos se traduce en la conducta de los consumidores en Amazon, lo que permitirá a los anunciantes de todos los tamaños perfeccionar sus estrategias de campaña y mejorar los resultados de ventas.

El proyecto forma parte de la Global Strategic Initiative de AMC, que se centra en crear soluciones ampliables y seguras para la activación y medición de la publicidad para las principales marcas y agencias de todo el mundo.

«Al ayudar a los anunciantes a comprender el alcance de sus campañas y el valor incremental de cada plataforma, proporcionamos información fundamental que permite realizar inversiones más inteligentes en los medios de comunicación», afirma Maureen Stapleton, directora comercial de NIQ Media, Europa. «Nos complace colaborar con Amazon Marketing Cloud, que comparte nuestro interés por el marketing basado en datos». Los estudios realizados a través de este proyecto explorarán cuestiones clave como:

Alcance : ¿a cuántos consumidores se llegó a través de la televisión tradicional frente a los anuncios digitales y en streaming de Amazon? ¿En qué medida los medios digitales amplían el alcance de la televisión tradicional?

: ¿a cuántos consumidores se llegó a través de la televisión tradicional frente a los anuncios digitales y en streaming de Amazon? ¿En qué medida los medios digitales amplían el alcance de la televisión tradicional? Composición de la audiencia : ¿a qué tipos de consumidores se llegó en cada plataforma y en qué se diferenciaban las audiencias?

: ¿a qué tipos de consumidores se llegó en cada plataforma y en qué se diferenciaban las audiencias? Comportamiento de compra: ¿la exposición a los anuncios llevó a la compra de productos en Amazon? ¿Las tasas de compra fueron diferentes entre las distintas plataformas?

Para obtener más información sobre este proyecto y sobre cómo la medición multiplataforma puede mejorar su estrategia de marketing, póngase en contacto con su representante de NIQ o Amazon Ads.

Acerca de NIQ

NIQ es una empresa líder en inteligencia de consumo que ofrece la visión más completa del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Nuestro alcance internacional abarca más de 90 países, lo que supone aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto de consumo global. Con una visión integral del comercio minorista y la información más completa sobre los consumidores, obtenida mediante análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece Full View™. Para obtener más información, visite www.niq.com.

Para obtener más información, visite www.niq.com.

Acerca de Sinottica

Sinottica® es un sistema de información integrado único tanto en el panorama italiano como internacional. Durante más de 50 años, ha ayudado a las empresas a segmentar el mercado, optimizar las estrategias de marketing y comunicación, y evaluar los resultados de estas actividades. Sinottica® se basa en un planteamiento de origen de datos único: se consultan continuamente miles de puntos de datos de una misma persona, que abarcan sus características, valores, actitudes y orientaciones en diversas áreas de comportamiento, exposición multimedia y transversal, que se analizan de forma pasiva en la medida de lo posible, y hábitos de consumo.

