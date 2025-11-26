'BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -' estreia sábado, 22 de novembro

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Em seus esforços de promover o turismo noturno, o Governo Metropolitano de Tóquio está desenvolvendo novas atrações que iluminam a capital após o pôr do sol. Como parte desta iniciativa, a projeção mapeada vem sendo apresentada durante todo o ano no icônico edifício nº 1 do Governo Metropolitano de Tóquio, transformando sua fachada em uma tela de luz e som.

Uma nova produção inspirada no anime de futebol de sucesso internacional "BLUE LOCK", intitulada BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -, começou a ser exibida no sábado, 22 de novembro.

No primeiro dia de exibição, um mini-evento foi realizado na Praça do Governo Metropolitano de Tóquio, onde os dubladores Kazuki Ura (voz de Yoichi Isagi) e Hiroshi Kamiya (voz de Jinpachi Ego) se uniram aos fãs para celebrar a estreia.

Cenas do dia da estreia da nova produção BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -

Mais de 6.000 visitantes no dia da abertura

No sábado, 22 de novembro, primeiro dia de exibição, mais de 6.000 visitantes se reuniram na Praça do Governo Metropolitano de Tóquio, incluindo fãs de "BLUE LOCK", turistas e famílias. A praça estava repleta de pessoas usando as pulseiras luminosas originais distribuídas para comemorar a marca de mais de um milhão de espectadores.

Entre os visitantes, alguns comentaram: "Fiquei muito satisfeito com a poderosa projeção mapeada de 'BLUE LOCK', que ofereceu uma experiência totalmente diferente do anime." "A sessão de bate-papo com os dubladores Ura e Kamiya também foi muito emocionante, e gostei da sensação de união com o público usando pulseiras luminosas." Os visitantes apreciaram os visuais de Blue Lock projetados na enorme superfície de projeção reconhecida pelo GUINNESS WORLD RECORDS™, bem como o mini-evento especial organizado no dia da abertura.

Cenas do evento no dia da abertura

Conversa com os dubladores Kazuki Ura e Hiroshi Kamiya

No evento de abertura, os dubladores Kazuki Ura (voz de Yoichi Isagi) e Hiroshi Kamiya (voz de Jinpachi Ego) subiram ao palco para uma sessão de bate-papo, seguida por uma contagem regressiva para a exibição de estreia. Com os dois liderando a chamada, a exibição começou, contagiando todo o local com empolgação.

Refletindo sobre a projeção mapeada, Ura comentou:

"Absolutamente de tirar o fôlego! O charme de Blue Lock ganhou vida e força através dos efeitos visuais de impacto que só a projeção mapeada pode proporcionar. Foi um momento profundamente emocionante ver uma obra tão querida sendo projetada no icônico edifício do Governo Metropolitano de Tóquio."

Kamiya compartilhou uma mensagem com os fãs:

"Devido à escala das imagens gigantescas, é impossível captar todos os detalhes em apenas uma visualização, por isso esperamos que você assista várias vezes. Foi uma grande honra para mim fazer minha primeira aparição em um evento relacionado à Blue Lock através da obra no edifício do Governo Metropolitano de Tóquio. Obrigado por seu constante apoio."

Sobre a "BLUE LOCK"

"BLUE LOCK" é uma série de mangá de futebol escrita por Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura.

Publicada em série na revista "Weekly Shonen Magazine" (Kodansha) desde 2018, a série já ultrapassou a marca de 50 milhões de exemplares em circulação no mundo todo.

A adaptação para anime, que foi ao ar em 2022, ganhou enorme popularidade não só no Japão, mas também no exterior, cativando fãs ao redor do mundo.

Ambientada em "BLUE LOCK", um centro de treinamento onde 300 atacantes do ensino médio competem para se tornarem os melhores atacantes do mundo e revolucionar o futebol japonês, a história acompanha Yoichi Isagi, que cresce e evolui através de ferozes batalhas com seus companheiros de equipe (que também são seus rivais), usando seu próprio "ego" como sua arma definitiva.

©Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, Comitê de Produção KODANSHA/BLUE LOCK.

Sobre a nova obra "BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -"

TÍTULO "BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -"

DESTAQUES

Inúmeras cenas memoráveis ​​de "BLUE LOCK" aparecem nesta produção especial. O Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio, oficialmente reconhecido pelo GUINNESS WORLD RECORDS™ por sua área de projeção de 14.000 m², é transformado em um enorme campo de jogo. Com visuais dinâmicos, o espetáculo retrata com energia as batalhas acirradas entre Isagi, Nagi, Rin e seus muitos rivais. Experimente a emoção e a intensidade de "BLUE LOCK" como se estivesse dentro de um estádio de verdade!

Horários das sessões (novembro)

[fins de semana e feriados]: 17h30 / 18h30 / 19h30 / 21h00

* Outras obras de projeção mapeada também são exibidas em horários fora da programação acima.

* Consulte o site do evento para verificar os horários das sessões a partir de dezembro.

Visão geral da projeção mapeada no edifício do Governo Metropolitano de Tóquio: "TOKYO Night & Light"

Datas: Diariamente (exceto em condições climáticas severas)

Superfície de projeção: Parede lateral leste do edifício nº 1 do Governo Metropolitano de Tóquio

Área de visualização: Praça do Governo Metropolitano de Tóquio (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tóquio)

Horários das sessões: 17h30 / 18h00 / 18h30 / 19h00 / 19h30 / 20h00 / 20h30 / 21h00 / 21h30.

Estes horários são válidos em novembro. Para consultar os horários atualizados, acesse o site:

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Informações adicionais: Este projeto está comprometido com práticas ecologicamente corretas, incluindo o uso de energia ecológica. Foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records™ como "A maior projeção mapeada permanente em um edifício".

