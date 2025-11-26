BLUE LOCK - TOKYO EGOIST - a démarré samedi 22 novembre

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Dans ses efforts pour promouvoir le tourisme nocturne, les autorités métropolitaines de Tokyo développent de nouvelles attractions qui illuminent la capitale après la tombée de la nuit. Dans le cadre de cette initiative, des projections cartographiques sont présentées toute l'année sur l'emblématique bâtiment no 1 des autorités métropolitaines de Tokyo, transformant sa façade en une toile de son et lumière.

Une toute nouvelle production, intitulée BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –, inspirée de l’anime de football de renommée internationale BLUE LOCK, a été présentée le samedi 22 novembre.

Le premier jour de la projection, un mini-événement a eu lieu à l'esplanade des autorités métropolitaines de Tokyo, où les acteurs vocaux Kazuki Ura (voix de Yoichi Isagi) et Hiroshi Kamiya (voix de Jinpachi Ego) ont rejoint les fans pour célébrer la première.

Scènes de la journée d’ouverture de la nouvelle production BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –

Plus de 6 000 visiteurs le jour de l'ouverture

Le samedi 22 novembre: le premier jour de la projection, plus de 6 000 visiteurs se sont rassemblés sur l'esplanade des autorités métropolitaines de Tokyo, dont des fans de BLUE LOCK, des touristes et des familles. La place était remplie de participants portant les bracelets lumineux originaux distribués pour célébrer plus d'un million de téléspectateurs.

Parmi les visiteurs, certains ont déclaré : « J’ai été très satisfait de la formidable projection BLUE LOCK, qui a offert une expérience complètement différente de celle de l’anime ». « La session de discussion des acteurs vocaux Ura et Kamiya a également été captivante, et j’ai apprécié le sentiment d’unité avec le public portant des bracelets lumineux. » Les visiteurs ont apprécié les visuels Blue Lock projetés sur la surface de projection massive reconnue par GUINNESS WORLD RECORDSTM, ainsi que le mini-événement spécial organisé le jour de l’ouverture.

Scènes de l'événement de la journée d'ouverture

Événement de discussion avec les acteurs vocaux Kazuki Ura et Hiroshi Kamiya

Lors de la journée d'ouverture, les acteurs vocaux Kazuki Ura (voix de Yoichi Isagi) et Hiroshi Kamiya (voix de Jinpachi Ego) sont montés sur scène pour une session de discussion, suivie d'un compte à rebours jusqu'à la première projection. En compagnie des deux acteurs, la projection a commencé, diffusant l'excitation dans l'ensemble du public.

Au sujet de la projection, Ura déclare :

« C'était à couper le souffle ! Le charme de Blue Lock a eu lieu grâce à des visuels que seule le mapping vidéo peut offrir. Ce fut un moment profondément émouvant de voir un travail aussi précieux projeté sur l’emblématique bâtiment des autorités métropolitaines de Tokyo. »

Kamiya a partagé ce message avec les fans :

« En raison de l'ampleur des visuels, il est impossible de saisir tous les détails en une seule visualisation, nous espérons donc que vous le regarderez plusieurs fois. Ce fut un grand honneur pour moi de faire ma première apparition à l'événement Blue Lock en travaillant au bâtiment des autorités métropolitaines de Tokyo. Je vous remercie de votre soutien continu ».

À propos de BLUE LOCK

BLUE LOCK est une série de mangas de football écrite par Muneyuki Kaneshiro et illustrée par Yusuke Nomura.

Sérialisée dans Weekly Shonen Magazine (Kodansha) depuis 2018, la série a dépassé les 50 millions d'exemplaires en circulation dans le monde entier.

L'adaptation de l'anime télévisé, qui a été diffusée en 2022, a gagné une popularité explosive non seulement au Japon, mais aussi à l'étranger, captivant les fans du monde entier.

Situé à BLUE LOCK, un centre d’entraînement où 300 attaquants du secondaire s’affrontent pour devenir le plus grand attaquant au monde et révolutionner le football japonais, l’histoire suit Yoichi Isagi, qui grandit et évolue au fil d'affrontements acharnés avec ses coéquipiers, qui sont également ses rivaux, en utilisant son propre « égo » comme arme ultime.

©Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, KODANSHA/BLUE LOCK Production Committee.

À propos de la nouvelle œuvre BLUE LOCK -TOKYO EGOIST-

TITRE : BLUE LOCK -TOKYO EGOIST-

POINTS FORTS

De nombreuses scènes mémorables de BLUE LOCK apparaissent dans cette production spéciale. Le bâtiment des autorités métropolitaines de Tokyo, officiellement reconnu par GUINNESS WORLD RECORDS™ pour sa surface de projection de 14 000m2, est transformé en terrain de jeu massif. Avec des visuels dynamiques, le spectacle dépeint puissamment les batailles féroces entre Isagi, Nagi, Rin et leurs nombreux rivaux. Vivez le frisson et l’intensité de BLUE LOCK comme si vous étiez à l’intérieur d’un véritable stade !

Heures de projection (novembre)

[Weekends et fêtes] 17h30 / 18h30 / 19h30 / 21h00

* D'autres œuvres de mapping vidéo sont également projetées en dehors des horaires ci-dessus.

* Veuillez consulter le site web de l'événement pour connaître les horaires de décembre.

Vue d'ensemble de la projection sur le bâtiment des autorités métropolitaines de Tokyo : TOKYO Night & Light

Dates : quotidiennement (sauf en cas de mauvais temps)

Surface de projection : mur Est du bâtiment n°1 des autorités métropolitaines de Tokyo

Zone de visionnage : esplanade des autorités métropolitaines de Tokyo (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo)

Heures de projection : 17h30 / 18h00 / 18h30 / 19h00 / 19h30 / 20h00 / 20h30 / 21h00 / 21h30

(Ces horaires s'appliquent en novembre. Pour les horaires mis à jour, veuillez visiter le site web.)

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Renseignements supplémentaires : ce projet est engagé dans des pratiques respectueuses de l'environnement, y compris l'utilisation de l'énergie verte. Il a été officiellement reconnu par Guinness World Records™ comme « le plus grand mapping vidéo permanent sur un bâtiment ».

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.