Maharah firma un accordo di licenza del marchio Manpower per rafforzare il suo ruolo di gateway per le aziende globali che entrano in Arabia Saudita

WASHINGTON, Stati Uniti / RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Maharah Human Resources Company ("Maharah") ha annunciato di aver firmato un accordo di licenza del marchio (BLA) con ManpowerGroup per operare nel Regno dell'Arabia Saudita con il marchio globale "Manpower". L'accordo è stato concluso a margine del Forum sugli investimenti USA-Arabia Saudita tenutosi a Washington, D.C.

Abdulaziz Alkathiry, CEO di Maharah, ha descritto l'accordo come "un momento decisivo" nel percorso dell'azienda, in particolare in termini di strategia di crescita ed espansione nelle soluzioni per la forza lavoro professionale. Ha sottolineato che la partnership rafforzerà la presenza di Maharah nei servizi di reclutamento e outsourcing di personale altamente qualificato, rafforzando così la propria competitività nel mercato dei servizi di risorse umane del Regno.

François Lançon, Presidente regionale, Asia Pacifico e Medio Oriente (APME), ManpowerGroup, ha dichiarato che questa collaborazione rafforza la presenza dell'azienda nella regione del Golfo e le consente di portare la propria esperienza nelle soluzioni per la forza lavoro globale nel mercato saudita, con particolare attenzione al supporto dei talenti e al contributo allo sviluppo a lungo termine nel Regno.

ManpowerGroup, quotata alla Borsa di New York (NYSE:MAN), è riconosciuta come una delle più grandi aziende al mondo nel settore delle soluzioni per la forza lavoro. Gestisce più di 2.100 uffici in circa 75 paesi e territori, fornendo soluzioni integrate nel reclutamento temporaneo e permanente, servizi professionali e outsourcing per un'ampia gamma di settori e aziende in tutto il mondo. Ogni anno, ManpowerGroup aiuta milioni di persone a trovare opportunità di lavoro in un ampio spettro di settori e livelli di competenza.

In base all'accordo, Growth Avenue Investment Company, una consociata interamente controllata da Maharah, gestirà l'attività autorizzata di Manpower nel mercato saudita, che consentirà di offrire una suite completa di servizi di risorse umane, tra cui personale permanente e temporaneo, soluzioni di reclutamento professionale, outsourcing e servizi di manodopera specializzata, sfruttando l'esperienza globale e la rete internazionale di ManpowerGroup.

Attingendo alla propria esperienza nei programmi di localizzazione governativi e nella valorizzazione dei talenti in ruoli professionali, Maharah sta lavorando per rafforzare la propria posizione come porta d'accesso per le aziende internazionali che intendono entrare nel mercato saudita. Maharah Human Resources Company è una società per azioni saudita quotata alla borsa saudita, con un capitale versato di 475 milioni di riyal sauditi. È considerata un'azienda leader nel settore dei servizi di capitale umano, fornendo soluzioni integrate per la forza lavoro e servizi professionali che coprono più di 240 professioni nei principali settori.