Maharah unterzeichnet Markenlizenzvertrag mit Manpower, um seine Rolle als Tor zu Saudi-Arabien für internationale Unternehmen zu stärken

WASHINGTON und RIAD, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Maharah Human Resources Company („Maharah“) gab bekannt, einen Markenlizenzvertrag (BLA) mit der ManpowerGroup unterzeichnet zu haben, um das Geschäft im Königreich Saudi-Arabien unter der globalen Marke „Manpower“ zu betreiben. Der Vertrag wurde am Rande des US-saudischen Investment Forums in Washington, D.C. geschlossen.

Abdulaziz Alkathiry, Geschäftsführer von Maharah, bezeichnete den Vertrag als „einen entscheidenden Moment“ in der Entwicklung des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Wachstumsstrategie und die Expansion im Bereich professioneller Personallösungen. Er bemerkte, dass die Partnerschaft die Präsenz von Maharah bei der qualifizierten Rekrutierung sowie im Outsourcingbereich stärken und damit die Wettbewerbsfähigkeit im saudi-arabischen Markt für Personaldienstleistungen erhöhen werde.

François Lançon, Regionalpräsident Asien-Pazifik und Naher Osten (APME) bei ManpowerGroup, sagte, dass diese Zusammenarbeit die Präsenz des Unternehmens in der Golfregion festige und es in die Lage versetze, seine globale Expertise im Bereich Personallösungen in den saudi-arabischen Markt einzubringen, mit einem Schwerpunkt auf Talentförderung und langfristiger Entwicklung im Königreich.

ManpowerGroup, an der New Yorker Börse (NYSE: MAN) gelistet, gilt als eines der weltweit größten Unternehmen für Personallösungen. Das Unternehmen betreibt mehr als 2100 Niederlassungen in rund 75 Ländern und Territorien und bietet integrierte Lösungen in der befristeten und unbefristeten Rekrutierung, in professionellen Dienstleistungen sowie im Outsourcing für zahlreiche Branchen und Unternehmen weltweit. Jedes Jahr unterstützt die ManpowerGroup Millionen Menschen dabei, Beschäftigungsmöglichkeiten in vielfältigen Berufsfeldern und Qualifikationsstufen zu finden.

Im Rahmen des Vertrags wird Growth Avenue Investment Company, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Maharah, das lizenzierte Manpower-Geschäft im saudi-arabischen Markt betreiben. Dadurch entsteht ein umfassendes Angebot an Personaldienstleistungen, darunter unbefristete und befristete Beschäftigung, professionelle Rekrutierungslösungen, Outsourcing sowie spezialisierte Personaldienstleistungen unter Nutzung der globalen Expertise und des internationalen Netzwerks der ManpowerGroup.

Aufbauend auf ihrer Erfahrung bei staatlichen Lokalisierungsprogrammen und der Förderung von Fachkräften arbeitet Maharah daran, ihre Position als Tor für internationale Unternehmen zu stärken, die in den saudi-arabischen Markt einsteigen wollen. Maharah Human Resources Company ist eine saudische Aktiengesellschaft, die mit einem eingezahlten Kapital von 475 Millionen SAR an der saudi-arabischen Börse notiert ist. Die Gesellschaft gilt als führendes Unternehmen im Bereich Human-Capital-Services und bietet integrierte Personallösungen und professionelle Dienstleistungen für mehr als 240 Berufe in bedeutenden Branchen.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.