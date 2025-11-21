Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf Cloud23 toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Cloud23, een adviesbureau van de volgende generatie dat data en kunstmatige intelligentie integreert om digitale transformatie te stimuleren.

Cloud23 is gevestigd in Zuid-Afrika en levert intelligente, platformgebaseerde oplossingen aan klanten in sectoren als financiën, telecommunicatie, gezondheidszorg en productie. Het aanbod van het bedrijf omvat Salesforce-adviesdiensten en -implementatie, beheerde diensten en AI-strategie. Bedrijven kunnen hiermee hun klantbetrokkenheid moderniseren, hun activiteiten optimaliseren en meetbare resultaten behalen.

“Bij Cloud23 hebben we altijd voor ogen gehad om transformatie te vereenvoudigen door middel van slim, schaalbaar ontwerp”, aldus Ram Ramakrishnan, oprichter en CEO van Cloud23. “We richten ons op het afstemmen van technologie op het doel, waarbij we resultaten leveren die langetermijngroei, klantwaarde en innovatie ondersteunen. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze missie versterken en de impact van ons werk uitbreiden naar een wereldwijd platform.”

"Cloud23 heeft in korte tijd een indrukwekkende schaalgrootte en verfijning bereikt", aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun capaciteiten op het gebied van Salesforce, AI en systeemintegratie vormen een aanvulling op ons adviesplatform en verhogen de waarde die we klanten kunnen bieden bij het navigeren door complexe, bedrijfsbrede transformaties.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau met een uitgebreid dienstenpakket dat zich uitstrekt over bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

