-

Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf Cloud23 toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Cloud23, een adviesbureau van de volgende generatie dat data en kunstmatige intelligentie integreert om digitale transformatie te stimuleren.

Cloud23 is gevestigd in Zuid-Afrika en levert intelligente, platformgebaseerde oplossingen aan klanten in sectoren als financiën, telecommunicatie, gezondheidszorg en productie. Het aanbod van het bedrijf omvat Salesforce-adviesdiensten en -implementatie, beheerde diensten en AI-strategie. Bedrijven kunnen hiermee hun klantbetrokkenheid moderniseren, hun activiteiten optimaliseren en meetbare resultaten behalen.

“Bij Cloud23 hebben we altijd voor ogen gehad om transformatie te vereenvoudigen door middel van slim, schaalbaar ontwerp”, aldus Ram Ramakrishnan, oprichter en CEO van Cloud23. “We richten ons op het afstemmen van technologie op het doel, waarbij we resultaten leveren die langetermijngroei, klantwaarde en innovatie ondersteunen. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze missie versterken en de impact van ons werk uitbreiden naar een wereldwijd platform.”

"Cloud23 heeft in korte tijd een indrukwekkende schaalgrootte en verfijning bereikt", aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun capaciteiten op het gebied van Salesforce, AI en systeemintegratie vormen een aanvulling op ons adviesplatform en verhogen de waarde die we klanten kunnen bieden bij het navigeren door complexe, bedrijfsbrede transformaties.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau met een uitgebreid dienstenpakket dat zich uitstrekt over bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting sluit samenwerkingsovereenkomst met Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn wereldwijde bereik uit via een samenwerkingsovereenkomst met Business Meets Culture (BMC), een wereldwijd strategisch adviesbureau met vestigingen in Latijns-Amerika, Europa en de VS. BMC, verankerd in culturele intelligentie en menselijk inzicht, is gespecialiseerd in strategie, merkstrategie, commerciële planning, innovatie en transformatie; altijd. Met behulp van eigen benaderingen en multidisciplinaire teams helpt BMC bedrijven...

Andersen Consulting werkt samen met TruScore

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting maakt een samenwerkingsakkoord met TruScore bekend, waarmee het zijn aanbod menselijk kapitaal verbetert om klanten te helpen sterkere leidersteam samen te stellen en een organisatorische cultuur uit te bouwen. TruScore, met hoofdzetel in de Verenigde Staten, is gespecialiseerd in het leveren van hostingoplossingen voor volledig gepersonaliseerde enquêtes die organisaties in staat stellen om schaalbare, veilige, white-label beoordelingsprogram...

Andersen Consulting versterkt aanbod op het gebied van digitale transformatie met Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Criticalcase, een Europees bedrijf dat gespecialiseerd is in cloudinfrastructuur, cyberbeveiliging en beheerde IT-diensten. Criticalcase, opgericht in 1999 en met hoofdkantoor in Italië, onderscheidt zich in de cloudsector door het ontwerpen en onderhouden van complexe infrastructuren voor middelgrote en grote bedrijven. Door middel van op maat gemaakte oplossingen b...
Back to Newsroom