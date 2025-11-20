-

ZKB completa en Suiza la migración a ISO 20022 con Smartstream para las conciliaciones

Datos clave

  • El Zürcher Kantonalbank (ZKB) ya puede procesar mensajes de informe ISO 20022 antes de la fecha límite internacional de uso de SWIFT, gracias a la implementación de la solución Corona MX de Smartstream, que forma parte del paquete Smart Reconciliations.
  • La migración, llevada a cabo en estrecha colaboración con Smartstream y con la ayuda de la experiencia de ZKB en materia de ISO 20022, mejora las posibilidades de conciliación del banco, sobre todo para las transacciones en efectivo de operaciones con varias cuentas y divisas.
  • Esta medida estratégica consolida el compromiso de ZKB con la innovación y el cumplimiento de la normativa, lo que permite una visibilidad completa del ciclo de vida de los pagos y permite al banco posicionarse para alcanzar la excelencia operativa en el futuro.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de soluciones de datos de confianza para las principales instituciones financieras y empresas internacionales, anuncia hoy que Zürcher Kantonalbank (ZKB), el banco más importante del cantón suizo, ha completado con éxito su proyecto de migración a la norma ISO 20022 para la notificación de mensajes, que ya está en funcionamiento con Corona MX, parte del paquete de soluciones Smart Reconciliations.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Shamira Alidina
Directora
Dina Communications
shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Responsable internacional de Marketing
Smartstream
nathan.gee@smartstream-stp.com

Industry:

Smartstream

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)FrenchItalian (Summary)

Contacts

Shamira Alidina
Directora
Dina Communications
shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Responsable internacional de Marketing
Smartstream
nathan.gee@smartstream-stp.com

More News From Smartstream

Resumen: Smartstream y ActiveViam colaboran para satisfacer las necesidades de optimización de garantías

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de soluciones de datos de confianza para las principales instituciones financieras y empresas internacionales, anuncia hoy su asociación con ActiveViam, proveedor internacional de soluciones avanzadas de análisis de datos y toma de decisiones para servicios financieros. Juntas, las dos empresas proporcionarán un retorno de la inversión inmediato para optimizar la gestión de garantías para clientes de tesorería y mercados de capitales. El comun...

Resumen: Smartstream presenta su nueva marca para reforzar su posición como líder en soluciones de datos

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de soluciones de datos de confianza para las principales instituciones financieras y empresas internacionales, anuncia hoy su cambio de imagen, en consonancia con el objetivo estratégico de la empresa de aprovechar el potencial de los datos de sus clientes y obtener resultados más inteligentes y rápidos para sus operaciones. Con décadas de amplia experiencia en el sector, Smartstream ha proporcionado constantemente soluciones eficaces centrada...

Resumen: SmartStream lleva la administración de datos con tecnología de IA al sector de los seguros

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--SmartStream, el proveedor de soluciones y gestión del ciclo de vida de las transacciones financieras (TLM®), ha anunciado la expansión de su plataforma de conciliación y gestión de datos basada en IA, SmartStream Air, al sector de los seguros. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las aseguradoras a hacer frente a los retos que plantea la fragmentación de datos, reducir los costes operativos y mejorar el cumplimiento mediante auditorías rigurosas. A medida que el...
Back to Newsroom