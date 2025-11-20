ZKB completa en Suiza la migración a ISO 20022 con Smartstream para las conciliaciones
Datos clave
- El Zürcher Kantonalbank (ZKB) ya puede procesar mensajes de informe ISO 20022 antes de la fecha límite internacional de uso de SWIFT, gracias a la implementación de la solución Corona MX de Smartstream, que forma parte del paquete Smart Reconciliations.
- La migración, llevada a cabo en estrecha colaboración con Smartstream y con la ayuda de la experiencia de ZKB en materia de ISO 20022, mejora las posibilidades de conciliación del banco, sobre todo para las transacciones en efectivo de operaciones con varias cuentas y divisas.
- Esta medida estratégica consolida el compromiso de ZKB con la innovación y el cumplimiento de la normativa, lo que permite una visibilidad completa del ciclo de vida de los pagos y permite al banco posicionarse para alcanzar la excelencia operativa en el futuro.
LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de soluciones de datos de confianza para las principales instituciones financieras y empresas internacionales, anuncia hoy que Zürcher Kantonalbank (ZKB), el banco más importante del cantón suizo, ha completado con éxito su proyecto de migración a la norma ISO 20022 para la notificación de mensajes, que ya está en funcionamiento con Corona MX, parte del paquete de soluciones Smart Reconciliations.
