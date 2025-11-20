ZKB completa en Suiza la migración a ISO 20022 con Smartstream para las conciliaciones

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de soluciones de datos de confianza para las principales instituciones financieras y empresas internacionales, anuncia hoy que Zürcher Kantonalbank (ZKB), el banco más importante del cantón suizo, ha completado con éxito su proyecto de migración a la norma ISO 20022 para la notificación de mensajes, que ya está en funcionamiento con Corona MX, parte del paquete de soluciones Smart Reconciliations.

