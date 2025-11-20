-

Université Paris-Saclay en Owkin: een unieke alliantie om medisch onderzoek aan de universiteit naar de top van de Europese ranglijst te brengen met behulp van AI

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Université Paris-Saclay en Owkin kondigen aan dat ze een memorandum van overeenstemming hebben ondertekend om het potentieel van K Pro Free – Owkins AI-copilot voor biologie – te onderzoeken voor gebruik door Paris-Saclay.

K Pro Free zal nu beschikbaar zijn voor de hele gemeenschap van de Université Paris-Saclay, en in het bijzonder voor docenten, onderzoekers en doctoraatsstudenten die werkzaam zijn in de biomedische wetenschappen.

Het partnerschap omvat workshops, trainingssessies en evenementen die zijn bedoeld om de ontdekking en acceptatie van K Pro Free te bevorderen, evenals de gezamenlijke organisatie van communicatie- en verspreidingsinitiatieven rond het gebruik van AI in de gezondheidszorg.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

