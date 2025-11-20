Université Paris-Saclay en Owkin: een unieke alliantie om medisch onderzoek aan de universiteit naar de top van de Europese ranglijst te brengen met behulp van AI

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Université Paris-Saclay en Owkin kondigen aan dat ze een memorandum van overeenstemming hebben ondertekend om het potentieel van K Pro Free – Owkins AI-copilot voor biologie – te onderzoeken voor gebruik door Paris-Saclay.

K Pro Free zal nu beschikbaar zijn voor de hele gemeenschap van de Université Paris-Saclay, en in het bijzonder voor docenten, onderzoekers en doctoraatsstudenten die werkzaam zijn in de biomedische wetenschappen.

Het partnerschap omvat workshops, trainingssessies en evenementen die zijn bedoeld om de ontdekking en acceptatie van K Pro Free te bevorderen, evenals de gezamenlijke organisatie van communicatie- en verspreidingsinitiatieven rond het gebruik van AI in de gezondheidszorg.

