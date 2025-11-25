Maharah firma un acuerdo de licencia de marca con Manpower para reforzar su papel como puerta de entrada para las empresas internacionales que se instalan en Arabia Saudita

WASHINGTON Y RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Maharah Human Resources Company ("Maharah") anunció la firma de un acuerdo de licencia de marca (BLA, por sus siglas en inglés) con ManpowerGroup para operar en el Reino de Arabia Saudita bajo la marca global "Manpower". El acuerdo se cerró al margen del Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita que se celebró en Washington, D.C.

Abdulaziz Alkathiry, director ejecutivo de Maharah, describió el acuerdo como "un momento decisivo" en la trayectoria de la empresa, especialmente en lo que respecta a su estrategia de crecimiento y expansión en soluciones profesionales para la fuerza laboral. Señaló que la asociación reforzará la presencia de Maharah en los servicios de contratación y externalización de personal altamente cualificado, lo que reforzará su competitividad en el mercado de servicios de recursos humanos del Reino.

François Lançon, presidente regional para Asia-Pacífico y Oriente Medio (APME) de ManpowerGroup, afirmó que esta colaboración refuerza la presencia de la empresa en la región del Golfo y le permite llevar su experiencia en soluciones globales de recursos humanos al mercado saudí, con el objetivo de apoyar el talento y contribuir al desarrollo a largo plazo del reino.

ManpowerGroup, que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE:MAN), es reconocida como una de las empresas de soluciones de personal más grandes del mundo. Cuenta con más de 2100 oficinas en alrededor de 75 países y territorios, y ofrece soluciones integradas en materia de contratación temporal y permanente, servicios profesionales y externalización para una amplia gama de sectores y empresas de todo el mundo. Cada año, ManpowerGroup ayuda a millones de personas a conseguir oportunidades de empleo en una amplia variedad de sectores y niveles de cualificación.

En virtud del acuerdo, Growth Avenue Investment Company, una filial propiedad al 100 % de Maharah, operará el negocio de Manpower con licencia en el mercado saudí, lo que permitirá ofrecer una gama completa de servicios de recursos humanos, incluido personal fijo y temporal, soluciones de contratación profesional, externalización y servicios especializados de mano de obra, aprovechando la experiencia global y la red internacional de ManpowerGroup.

Aprovechando su experiencia en programas de localización gubernamentales y en la capacitación de talentos para puestos profesionales, Maharah trabaja para reforzar su posición como puerta de entrada para las empresas internacionales que planean entrar en el mercado saudí. Maharah Human Resources Company es una sociedad anónima saudí que cotiza en la bolsa de valores saudí, con un capital desembolsado de 475 millones de SAR. Está considerada como una empresa líder en el sector de los servicios de capital humano, ya que ofrece soluciones integradas para la fuerza laboral y servicios profesionales que abarcan más de 240 profesiones en los principales sectores.

*Fuente: AETOSWire

