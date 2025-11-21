Hitit unterstützt Fluggesellschaften bei der Optimierung der Urlaubsplanung für das Kabinen- und Cockpitpersonal mithilfe von Gurobi

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, führend im Bereich Decision-Intelligence-Technologie, freut sich, als bevorzugter Solver für Hitit, einen global führenden Anbieter von IT-Lösungen für die Airline- und Reisebranche, im Einsatz zu sein.

Der Crane Crew Leave Optimizer von Hitit, eines der zentralen Teilmodule der Crane-Crew-Lösung, ermöglicht Fluggesellschaften, optimale Urlaubspläne für Tausende Crewmitglieder in kurzer Zeit zu erstellen. Das von Gurobi's Solver für mathematische Optimierung-unterstützte Tool verkürzt die Planungszeit erheblich und erhöht gleichzeitig die betriebliche Effizienz sowie die Zufriedenheit der Crew.

Fluggesellschaften müssen viele Vorgaben berücksichtigen, darunter operative Anforderungen, unternehmensinterne Vorschriften, Dienstalter sowie persönliche Präferenzen. Manuelle Planung führt daher häufig zu Ineffizienz, Unzufriedenheit beim Personal und Risiken in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften.

Nach der Umstellung auf Crane Crew berichten Hitit's Partnerfluggesellschaften von deutlichen Verbesserungen. Aufgaben, die früher Wochen dauerten, lassen sich nun in Sekunden abschließen. Urlaubsanträge werden über eine schlanke mobile Anwendung eingereicht, während optimale Pläne automatisch generiert werden.

„Diese Fortschritte wurden mit der Zusammenarbeit zwischen Hitit und Gurobi möglich“, erklärte Nevra Onursal Karaağaç, Geschäftsführerin von Hitit. „Durch die Integration von Gurobi's branchenführendem Solver in unser Planungssystem konnten wir die Komplexität der Urlaubsplanung datenbasiert und skalierbar bewältigen sowie eine manuelle, und fehleranfällige Aufgabe in einen schnellen und fairen Optimierungsprozess überführen.“

„Crewmitglieder spielen eine zentrale Rolle für den Erfolg jeder Fluggesellschaft. Urlaubszeiträume so zu planen, dass sie sowohl die Effizienz als auch die Zufriedenheit der Crew erhöhen, ist entscheidend“, sagte Duke Perrucci, Geschäftsführer von Gurobi Optimization. „Mit dem Einsatz mathematischer Optimierung schafft Hitit Pläne, die Fluggesellschaften und deren Personal gleichermaßen spürbaren Mehrwert bieten.“

Weitere Informationen dazu, wie Hitit Gurobi für die Optimierung der Urlaubsplanung einsetzt, finden Sie in der vollständigen Fallstudie.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision-Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsquote von 98 %.

Gurobi, gegründet im Jahr 2008, ist in Nord- und Südamerika, Europa sowie Asien aktiv. Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Dazu zählen unter anderem SAP, Air France und die National Football League. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie +1 713 871 9341 an.

Über Hitit

Hitit wurde 1994 gegründet und zählt zu den weltweit größten Anbietern von IT-Lösungen für Fluggesellschaften sowie für die Reisebranche. Die unter der Marke Crane entwickelte firmeneigene Lösungssuite von Hitit bietet ein umfassendes Angebot für Netzwerkfluggesellschaften, Regional-, Low-Cost-, Charter- und Hybridairlines sowie Bodenabfertigungsdienstleister. Hitit ist ein „One-stop-shop“ für Software-as-a-Service-Lösungen der nächsten Generation, deren Module alle Geschäftsbereiche einer Fluggesellschaft abdecken. Hitits Lösungen und Dienstleistungen stellen Partnern modernste Technologien für Passagierdienste, Betrieb, Buchhaltung sowie Fracht zur Verfügung. Hitit betreut aktuell mehr als 70 Fluggesellschaften und Reisepartner auf sechs Kontinenten. Nach Abschluss der öffentlichen Platzierung von 27,6 % seiner Anteile wird Hitit seit dem 3. März 2022 an der Börse Istanbul gehandelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.