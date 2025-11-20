-

Breker Verification Systems en Frontgrade Gaisler werken samen aan een zeer betrouwbare RISC-V fouttolerante processorkern

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Breker Verification Systems, die beschikt over een portfolio die uitdagingen oplost in het functionele verificatieproces voor grote, complexe halfgeleiders, en Frontgrade™ Technologies, een toonaangevende leverancier van uiterst betrouwbare elektronische oplossingen voor ruimtevaart- en nationale veiligheidsmissies, hebben vandaag bevestigd dat hun RISC-V functionele verificatieoplossingen cruciaal waren voor de verificatie van de NOEL-V, een van de fouttolerante RISC-V-processor-IP-kernen van Frontgrade Gaisler.

“De ontwikkeling van de IP-kernen van Frontgrade Gaisler wordt geleid door een filosofie die geen ontwerpproblemen tolereert”, aldus Jan Andersson, directeur Engineering bij Frontgrade Gaisler. “Dit vereist de meest robuuste verificatieomgeving, iets waaraan de verificatieoplossing van Breker heeft bijgedragen met zijn uitgebreide reeks tests en diepgaande dekking van randgevallen.”

