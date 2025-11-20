Suzano forme un partenariat avec Tencent et l'Institut Ecofuturo à la COP30 pour la conservation et l'éducation à la nature pilotées par l'IA

BELÉM, Brésil--(BUSINESS WIRE)--Suzano, le plus grand fournisseur mondial de pâte à papier, annonce aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec l’entreprise technologique multinationale Tencent et l’Institut brésilien à but non lucratif Ecofuturo, afin de lancer de nouvelles approches numériques pour stimuler l’engagement du public dans la conservation.

Cette collaboration tirera parti de l’expertise de Suzano en matière de sylviculture durable, de la technologie numérique de pointe de Tencent et de l’expertise d’Ecofuturo en matière d’éducation à l’environnement, pour piloter des initiatives conjointes au Brésil et en Chine. Il s'agit notamment d'accroître la sensibilisation à l'écologie, d'accélérer les solutions en matière de biodiversité et de tirer parti des plateformes numériques pour promouvoir l'engagement du public dans la conservation.

Le partenariat débouchera sur un projet pilote dans le cadre duquel des outils avancés d’IA pour la reconnaissance des espèces mis au point par l’organisation Sustainable Social Value de Tencent seront utilisés pour identifier et surveiller les espèces indigènes au parc Neblinas et dans d’autres zones de conservation gérées par Ecofuturo. D'autres initiatives comprennent le développement de programmes d'éducation à la nature immersive et de plateformes numériques interactives, visant à utiliser des approches innovantes pour promouvoir l'éducation à la nature.

Malu Paiva, vice-présidente exécutive mondiale de la durabilité, des communications et de la marque chez Suzano, déclare :

« La perte de la nature est l’un des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui, et y faire face nécessite de collaborer. Ce partenariat réunit les forces uniques mais complémentaires de Suzano, Tencent et Ecofuturo. Ensemble, nous visons à inspirer un engagement significatif du public dans la conservation, en générant un impact durable à grande échelle. Cette approche est également susceptible d’être reproduite dans les 11 000 kilomètres carrés de zones de conservation que Suzano protège dans les biomes brésiliens de l’Amazonie, de la forêt atlantique et du Cerrado ».

Xu Hao, vice-président de Tencent Sustainable Social Value, déclare :

« La technologie a le pouvoir de redéfinir notre relation avec le monde naturel. Nous sommes ravis de collaborer avec Suzano et Ecofuturo et de promouvoir la collaboration mondiale entre le Brésil et la Chine sur la conservation et l'éducation à l'environnement. En combinant notre expertise numérique avec leur expérience sur le terrain, nous visons à traduire ensemble les innovations avancées en matière de biodiversité en outils pratiques de conservation fondés sur les données et en plateformes publiques attrayantes qui contribuent à préserver et à protéger notre planète ».

Valeria Blos, directrice d'Ecofuturo, déclare :

« Depuis des décennies, Ecofuturo s’emploie à mettre les gens en contact avec la nature par l’éducation. Ce partenariat marque une avancée transformatrice, qui nous permet d’exploiter la technologie pour inspirer les générations futures et renforcer la protection de la biodiversité dans nos zones de conservation ».

À propos de Suzano

Suzano est le premier fournisseur mondial de pâte à papier, un important producteur de papier et d’emballages dans les Amériques et l’un des plus grands employeurs du Brésil.

Poussé par un engagement profond en faveur de la durabilité et de l'innovation, Suzano produit des matières premières cultivées de manière responsable qui sont exportées vers plus de 100 pays à travers le monde, répondant ainsi à la demande mondiale de solutions biosourcées. Ces produits sont utilisés pour fabriquer des articles de tous les jours qui atteignent plus de deux milliards de personnes, y compris le papier toilette et les tissus, l'emballage, le papier d'impression et d'écriture, les produits d'hygiène personnelle et les textiles.

Créé au Brésil il y a plus de 100 ans, Suzano opère aujourd'hui en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de la société sont cotées à la B3 de São Paulo (SUZB3) et à la Bourse de New York (SUZ). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : suzano.com.br/en

À propos de Tencent

Tencent crée des technologies innovantes qui connectent et créent des expériences mémorables pour les gens du monde entier. Créé en 1998, Tencent est animé par sa mission de créer de la « valeur pour les utilisateurs » et d'utiliser la « technologie pour le bien ». Tencent est un chef de file mondial des communications, du divertissement et des services aux entreprises. La société développe et publie certains des jeux vidéo les plus populaires au monde et d'autres contenus numériques de haute qualité, offrant des expériences de divertissement interactives riches et immersives. Tencent est une société technologique mondiale dont le siège est à Shenzhen. Tencent est coté à la Bourse de Hong Kong depuis 2004.

À propos de l'Institut Ecofuturo

L’Institut Ecofuturo est une organisation à but non lucratif créée par Suzano en 1999 dans le but de transformer la relation des personnes avec la nature par la conservation de l’environnement et le partage des connaissances. Le travail de l'Institut se concentre sur la production et la diffusion de connaissances basées sur la gestion des zones naturelles, notamment le parc Neblinas, une zone de 7 000 hectares autrefois utilisée comme plantation commerciale. Situé à deux heures de route de São Paulo, le parc Neblinas a été reconnu par le programme « L’homme et la biosphère » de l’UNESCO comme une réserve de biosphère pour le biome de la forêt atlantique brésilienne. Il abrite aujourd'hui plus de 1 300 espèces de faune et de flore identifiées, dont 41 sont menacées d'extinction et quatre étaient auparavant inconnues de la science.

