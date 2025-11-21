-

Andersen Consulting incorpora empresa de cooperação Cloud23

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firmou um contato de cooperação com a Cloud23, uma empresa de consultoria de última geração que integra dados e IA para impulsionar a transformação digital.

Localizada na África do Sul, a Cloud23 oferece soluções inteligentes baseada em plataforma para clientes em vários setores, como finanças, telecomunicações, saúde e fabricação. A empresa oferece consultoria e implementação do Salesforce, serviços gerenciados e estratégia de IA, capacitando organizações a modernizar a interação com o cliente, otimizar operações e gerar resultados mensuráveis.

"Nossa meta na Cloud23 sempre foi simplificar a transformação mediante um design inteligente e escalável", disse Ram Ramakrishnan, Fundador e Diretor Executivo da Cloud23. "Nosso foco é alinhar a tecnologia ao propósito, entregando resultados que apoiem o crescimento a longo prazo, o valor para o cliente e a inovação. A cooperação com a Andersen Consulting possibilita ampliar nossa missão e estender o impacto de nosso trabalho a uma plataforma mundial."

"A Cloud23 obteve uma escala e sofisticação impressionantes em um curto período de tempo", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Suas capacidades em Salesforce, IA e integração de sistemas complementam nossa plataforma de consultoria e elevam o valor que podemos oferecer aos clientes que enfrentam transformações complexas em toda a empresa."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 600 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting assina contrato de cooperação com Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande seu alcance mundial através de um Contrato de Cooperação com a Business Meets Culture (BMC), uma consultoria internacional de estratégia com escritórios na América Latina, Europa e EUA. Com sólida base na inteligência cultural e na compreensão do ser humano, a BMC se especializa em estratégia, estratégia de marca, planejamento comercial, inovação e transformação; sempre. Por meio de abordagens próprias e equipes multidisciplinares, a...

Andersen Consulting colabora com TruScore

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um Contrato de Cooperação com a TruScore, que expande sua oferta de soluções em capital humano para ajudar os clientes a formar equipes de liderança e culturas organizacionais mais sólidas. Com sede nos EUA, a TruScore é especializada em oferecer soluções de hospedagem de pesquisas totalmente personalizadas, que possibilitam às organizações executar programas de avaliação escaláveis, seguros e de marca branca, adaptados às suas neces...

Andersen Consulting amplia oferta de transformação digital com a Criticalcase

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece suas capacidades por meio de um acordo de colaboração com a Criticalcase, empresa europeia especializada em infraestrutura na nuvem, cibersegurança e serviços de TI gerenciados. Fundada em 1999 e com sede na Itália, a Criticalcase se destacou no setor de computação na nuvem pelo projeto e manutenção de infraestruturas complexas voltadas a empresas de médio e grande porte. Com soluções personalizadas, a companhia oferece um po...
Back to Newsroom