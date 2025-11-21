AI plukt vuilnis weg: grootste recyclingproject van de V.S. om de nuttige levensduur van stortplaatsen te verlengen voor inwoners van Virginia

PORTSMOUTH, Va.--(BUSINESS WIRE)--De SPSA (Southeastern Public Service Authority) van Virginia, de regionale afvalstoffenmaatschappij voor South Hampton Roads, heeft een contract voor 20 jaar ondertekend met Commonwealth Sortation LLC, een filiaal van AMP Robotics Corporation (samen: “AMP”), om services voor de verwerking van vast afval te verstrekken aan de acht gemeenten die lid zijn van SPSA en hun 1,2 miljoen inwoners.

Voortbouwend op een pilootproject van bijna twee jaar in Portsmouth — uitgerust met een AMP ONE™-systeem dat tot 150 ton plaatselijk opgehaald huishoudelijk afval per dag kan verwerken — zal AMP haar technologie naar de hele regio uitbreiden. In het kader van dit partnerschap op lange termijn, dat het grootste recyclingproject in het land zal bevorderen, zal AMP ook andere sorteerlijnen voor huishoudelijk afval inzetten, evenals een systeem voor het beheer van organisch afval dat per jaar 540.000 ton kan verwerken om de helft van het afval dat SPSA naar de AMP-faciliteiten brengt om te leiden.

De sorteertechnologie van AMP, die op AI is gebaseerd, maakt gebruik van camera's, robotica en pneumatische stralen om recyclebare materialen en organisch afval te detecteren en die uit vuilnis in zakken te verwijderen. Dankzij de oplossing van AMP kan SPSA:

De nuttige levensduur van stortplaatsen verlengen;

De kosten voor het ophalen en dumpen op lange termijn voor gemeenten verminderen; en

Zich aan de evoluerende behoeften van gemeenschappen aanpassen, bijvoorbeeld voor het beheer van organisch afval, om een groeiende, goed gedijende regio beter te ondersteunen.

Dennis Bagley, uitvoerend directeur van SPSA, verklaart: “Dit project zal ons in staat stellen om het beheer van afval van de gemeenten die wij bedienen te verbeteren, door van alle 1,2 miljoen inwoners actieve recyclers te maken en tegelijk de nuttige levensduur van onze stortplaatsen te verdubbelen. Deze technologie toont aan dat er doeltreffende manieren zijn om waardevolle grondstoffen uit vuilnis terug te winnen. We zijn dan ook trots op onze voortrekkersrol om kwaliteitsvolle, transparante services voor afvalbeheer aan te bieden.”

De samenwerking met AMP garandeert dat de regio 20% van haar afval zal recycleren — dat is meer dan het dubbele van het recyclingpercentage van de best presterende gemeente in de regio — terwijl ook komaf wordt gemaakt met de nood aan aparte recyclingfaciliteiten en vrachtwagens om de meeste recyclebare materialen te verwerken. SPSA’s eigen studie voor de karakterisering van afvalstoffen stelde hoge percentages recyclebare materialen vast, in hoofdzaak kunststoffen en metalen, in de afvalstroom van Hampton Roads — zelfs in gemeenten waar recycling huis aan huis gebeurt.

Tim Stuart, CEO van AMP, licht toe: “Het voorbije anderhalve decennium zijn recyclingpercentages wat vastgelopen, zowel voor gemeentes als in het hele land. Projecten zoals dit bieden een nieuw model voor recycling, een model dat deze keer beter op de lokale afvalinfrastructuur is afgestemd. Onze benadering voor de verwerking van huishoudelijk afval zal het volume afval dat SPSA moet dumpen aanzienlijk verminderen, de creatie van nuttige eindproducten mogelijk maken en dit doen met veel lagere uitstootniveaus in vergelijking met de uitstoot van concurrerende oplossingen. Op het einde van de rit is het een win-win voor alle betrokkenen, en het zal als model dienen voor andere gemeenten die duurzamere praktijken voor afvalbeheer willen toepassen.”

Opmerkelijk is dat deze oplossing het mogelijk maakt om alle huishoudelijk en commercieel afval in één enkele bak op te halen. AMP zal twee sorteerfaciliteiten in Portsmouth inzetten om recyclebare materialen (kunststoffen, metalen en vezels) en organisch afval te scheiden, terwijl het met SPSA samenwerkt om de restmaterialen te dumpen. Een derde faciliteit, aangrenzend aan een sorteerfaciliteit aan de Victory Boulevard, zal het opgevangen organische afval via onrechtstreekse verhitting omzetten in biochar, een substantie die op houtskool lijkt en die koolstof vastlegt.

Door verwerkingscapaciteit op verschillende sites te creëren in plaats van alle activiteit op één locatie te centraliseren, wint SPSA operationele veerkracht. Op die manier wordt het risico op stilstand ingeperkt en wordt op betrouwbare wijze verzekerd dat onnodig storten wordt vermeden. Naast het verlengen van de nuttige levensduur van stortplaatsen van SPSA, zorgt elke ton omgeleid huishoudelijk afval voor een vermindering of vastlegging van meer dan 0,7 ton broeikasgassen equivalent met koolstofdioxide — wat overeenstemt met jaarlijks meer dan 378.000 ton koolstofdioxide vermeden of verwijderd uit SPSA’s verwerkbare afval — ruwweg evenveel als meer dan 88.000 auto's een jaar lang uit het verkeer halen.

AMP, dat gesteund wordt door investeerders waaronder Sequoia Capital, Congruent Ventures, XN, Blue Earth Capital, California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS) en Microsoft Climate Innovation Fund, verwacht ongeveer 100 jobs te creëren en de lokale werkkrachten heel wat overdraagbare vaardigheden bij te brengen. In tegenstelling tot klassieke afvalverwerkingsfaciliteiten, waar het meeste personeel handmatige sorteertaken verricht, vertrouwt de oplossing van AMP op productiewerkkrachten die de kans krijgen om te leren hoe de technologie en de geautomatiseerde systemen die zij beheren te optimaliseren.

Over AMP™

AMP past sortering gebaseerd op AI op grote schaal toe om de wereldwijde recyclinginfrastructuur te moderniseren en maximale waarde uit afval te halen. AMP ontwerpt, bouwt en exploiteert geavanceerde, concurrentieel voordelige faciliteiten om eenstrooms recyclingafval en huishoudelijk afval te verwerken. Het AI-platform van het bedrijf heeft meer dan 200 miljard items in kaart gebracht en haar systemen hebben al 2,8 miljoen ton recyclebaar materiaal verwerkt. Met drie volledige faciliteiten en meer dan 400 AI-systemen in Noord-Amerika, Azië en Europa, biedt de technologie van AMP een transformationele oplossing voor afvalsortering en verandert het de fundamentele economische aspecten van recycling.

Over SPSA

De SPSA (Southeastern Public Service Authority) beheert services met betrekking tot vast afval voor meer dan 1,2 miljoen inwoners in acht gemeenten in het zuidoosten van Virginia: Chesapeake, Franklin, Isle of Wight County, Norfolk, Portsmouth, Southampton County, Suffolk en Virginia Beach. SPSA werd in 1976 opgericht en beoogt milieuverantwoorde, kostenefficiënte oplossingen voor afval aan te bieden. Meer informatie: www.spsava.gov of volg SPSA op Facebook, LinkedIn en YouTube.

