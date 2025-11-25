マハラ、マンパワーブランドのライセンス契約を締結し、サウジアラビアに進出するグローバル企業のゲートウェイとしての役割を強化

ワシントン&リヤド、サウジアラビア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- マハラ・ヒューマン・リソーシズ・カンパニー（以下、マハラ）は、マンパワーグループとブランド・ライセンス契約（BLA）を締結し、サウジアラビア王国内でグローバル・ブランド「マンパワー」を用いて事業を展開することを発表しました。本契約は、ワシントンD.C.で開催された「米・サウジ投資フォーラム」の場で締結されたものです。

マハラの最高経営責任者（CEO）であるアブドゥルアジーズ・アルカシリは、この契約を同社の成長戦略、特にプロフェッショナル人材サービス領域の拡大における「重要な節目」であると述べました。同氏は、この提携により、高度人材の採用やアウトソーシングサービスにおけるマハラの存在感がさらに高まり、サウジアラビアの人材サービス市場での競争力強化につながると述べています。

マンパワーグループのアジア太平洋・中東（APME）地域社長であるフランソワ・ランソン氏 は、この協業が同社の湾岸地域におけるプレゼンスを強化し、グローバルな人材ソリューションの専門性をサウジ市場にもたらすものであると説明しました。同氏は、この取り組みが人材支援に重点を置き、王国における長期的な発展への貢献につながると強調しました。

マンパワーグループ（NYSE：MAN）は、世界最大級の人材ソリューション企業として広く知られています。約75の国と地域にわたり2,100を超える拠点を展開し、臨時・常用雇用の人材紹介、プロフェッショナルサービス、アウトソーシングなど、幅広い業種・企業向けに統合型ソリューションを提供しています。マンパワーグループは毎年、さまざまな業界やスキル領域にわたって数百万人に雇用機会を提供しています。

本契約の下、マハラの全額出資子会社であるGrowth Avenue Investment Companyが、サウジアラビア市場においてライセンス付与されたマンパワー事業を運営します。これにより、マンパワーグループのグローバルな専門知識と国際ネットワークを活用し、正社員・派遣社員の人材紹介、プロフェッショナル採用ソリューション、アウトソーシング、専門人材サービスなど、幅広く包括的な人材サービスの提供が可能となります。

政府のローカライゼーション（現地化）プログラムでの実績や、プロフェッショナル人材の育成・活用に関する経験を背景に、マハラはサウジアラビア市場への参入を計画する海外企業にとっての“ゲートウェイ”としての地位を一層強化することを目指しています。マハラ・ヒューマン・リソーシズ・カンパニーは、払込資本金4億7,500万サウジアラビア・リヤルを有するサウジアラビアの上場企業（ジョイントストックカンパニー）であり、人材サービス分野におけるリーディングカンパニーとして広く認識されています。同社は、主要産業分野にわたって240以上の職種をカバーする統合型人材ソリューションおよびプロフェッショナル・サービスを提供しています。

*出典：AETOSWire

