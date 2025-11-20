Suzano stringe una partnership con Tencent e l’Istituto Ecofuturo al COP30 per la conservazione e l’educazione ambientale basate sull’IA

BELÉM, Brasile--(BUSINESS WIRE)--Il maggiore produttore mondiale di cellulosa, Suzano, annuncia la firma di un protocollo d’intesa con la multinazionale tecnologica Tencent e con l’organizzazione non profit brasiliana Istituto Ecofuturo finalizzato a sviluppare nuovi approcci digitali volti a sensibilizzare il pubblico sui problemi della conservazione.

La collaborazione sfrutterà il know-how di Suzano nella gestione forestale sostenibile, la tecnologia digitale avanzata Tencent e la competenza dell’Istituto Ecofuturo nell’educazione ambientale per sperimentare iniziative congiunte sia in Brasile sia in Cina.

