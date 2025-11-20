ZKB in Zwitserland voltooit ISO 20022-migratie met Smartstream voor reconciliaties
ZKB in Zwitserland voltooit ISO 20022-migratie met Smartstream voor reconciliaties
Belangrijkste feiten
- Zürcher Kantonalbank (ZKB) kan nu ISO 20022-rapportageberichten verwerken vóór de wereldwijde SWIFT-deadline en is live gegaan met de Corona MX-oplossing van Samrtstream als onderdeel van de Smart Reconciliations-suite.
- De migratie, uitgevoerd in nauwe samenwerking met Smartstream en ondersteund door de ISO 20022-expertise van ZKB, verbetert de reconciliatiemogelijkheden van de bank, met name voor contante transacties in multi-account- en valutatransacties.
- Deze strategische stap versterkt de toewijding van ZKB aan innovatie en compliance, waardoor de bank volledig inzicht krijgt in de betalingscyclus en gepositioneerd wordt voor operationele uitmuntendheid in de toekomst.
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde leverancier van dataoplossingen voor toonaangevende wereldwijde financiële instellingen en ondernemingen, kondigt vandaag aan dat Zürcher Kantonalbank (ZKB), de grootste kantonnale bank van Zwitserland, zijn ISO 20022-migratieproject voor rapportageberichten succesvol heeft afgerond. Deze is nu operationeel met Corona MX, onderdeel van de Smart Reconciliations-oplossingensuite.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Shamira Alidina
Director
Dina Communications
shamira@dinacomms.com
Nathan Gee
Wereldwijd hoofd Marketing
Smartstream
nathan.gee@smartstream-stp.com