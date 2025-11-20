ZKB in Zwitserland voltooit ISO 20022-migratie met Smartstream voor reconciliaties

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde leverancier van dataoplossingen voor toonaangevende wereldwijde financiële instellingen en ondernemingen, kondigt vandaag aan dat Zürcher Kantonalbank (ZKB), de grootste kantonnale bank van Zwitserland, zijn ISO 20022-migratieproject voor rapportageberichten succesvol heeft afgerond. Deze is nu operationeel met Corona MX, onderdeel van de Smart Reconciliations-oplossingensuite.

