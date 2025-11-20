-

ZKB in Zwitserland voltooit ISO 20022-migratie met Smartstream voor reconciliaties

Belangrijkste feiten

  • Zürcher Kantonalbank (ZKB) kan nu ISO 20022-rapportageberichten verwerken vóór de wereldwijde SWIFT-deadline en is live gegaan met de Corona MX-oplossing van Samrtstream als onderdeel van de Smart Reconciliations-suite.
  • De migratie, uitgevoerd in nauwe samenwerking met Smartstream en ondersteund door de ISO 20022-expertise van ZKB, verbetert de reconciliatiemogelijkheden van de bank, met name voor contante transacties in multi-account- en valutatransacties.
  • Deze strategische stap versterkt de toewijding van ZKB aan innovatie en compliance, waardoor de bank volledig inzicht krijgt in de betalingscyclus en gepositioneerd wordt voor operationele uitmuntendheid in de toekomst.

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde leverancier van dataoplossingen voor toonaangevende wereldwijde financiële instellingen en ondernemingen, kondigt vandaag aan dat Zürcher Kantonalbank (ZKB), de grootste kantonnale bank van Zwitserland, zijn ISO 20022-migratieproject voor rapportageberichten succesvol heeft afgerond. Deze is nu operationeel met Corona MX, onderdeel van de Smart Reconciliations-oplossingensuite.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Shamira Alidina
Director
Dina Communications
shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Wereldwijd hoofd Marketing
Smartstream
nathan.gee@smartstream-stp.com

Industry:

Smartstream

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Traditional

Contacts

Shamira Alidina
Director
Dina Communications
shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Wereldwijd hoofd Marketing
Smartstream
nathan.gee@smartstream-stp.com

More News From Smartstream

Samenvatting: Smartstream en ActiveViam werken samen om te voldoen aan vereisten voor optimalisatie van onderpand

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde aanbieder van dataoplossingen voor toonaangevende wereldwijde financiële instellingen en ondernemingen, kondigde vandaag een partnerschap aan met ActiveViam, een internationale leverancier van geavanceerde oplossingen voor data-analyse en beslissingname voor financiële services. Samen zullen de twee bedrijven aan klanten in treasury- en kapitaalmarkten onmiddellijke ROI voor optimalisatie van onderpandbeheer aanbieden. Deze bekendmaking is off...

Samenvatting: Smartstream onthult nieuw merk dat haar positie als Data Solutions Leader weerspiegelt

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde leverancier van dataoplossingen voor vooraanstaande internationale financiële instellingen en ondernemingen, maakte vandaag haar rebranding bekend, in lijn met het strategische doel van het bedrijf om het potentieel van haar klantengegevens te ontsluiten en intelligentere, snellere resultaten voor hun bedrijfsactiviteiten te bevorderen. Met decennia grondige domeinexpertise als grondslag, heeft Smartstream consistent robuuste, op gegevens geri...

Samenvatting: SmartStream introduceert databeheer aangestuurd door AI in de verzekeringensector

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--SmartStream, de leverancier van financiële TLM® (Transaction Lifecycle Management) en financiële oplossingen, kondigt de uitbreiding aan van SmartStream Air, haar reconciliatie- en databeheerplatform aangedreven door AI, naar de verzekeringensector. Deze zet is bedoeld om verzekeraars te helpen de uitdagingen van gefragmenteerde gegevens aan te pakken, kosten te verminderen en de naleving van regelgevingen te versterken aan de hand van robuuste audittrails. Omdat de ver...
Back to Newsroom