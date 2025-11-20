ZKB en Suisse finalise sa migration ISO 20022 en utilisant Smartstream pour les rapprochements

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, le fournisseur de solutions de données éprouvées pour les principales institutions financières et entreprises mondiales, annonce aujourd'hui que Zürcher Kantonalbank (ZKB), la plus grande banque cantonale de Suisse, a achevé avec succès son projet de migration ISO 20022 pour le reporting des messages, désormais en direct avec Corona MX - une partie de la suite de solutions Smart Reconciliations.

Cette étape marque un jalon notable dans la transformation numérique de ZKB, qui passe à la nouvelle norme de messagerie, avant la date limite de migration mondiale SWIFT.

Schmitz Wolfgang, chef de projet pour ISO 20022, ZKB, déclare : « Ce processus s’est déroulé sans heurts, en partenariat avec Smartstream. La migration a été effectuée avec précision et prévoyance, nous assurant que nous étions entièrement préparés et opérationnels bien avant le passage à la norme ISO 20022 à l'échelle de l'industrie. La solution est désormais opérationnelle et en pleine production ».

Partenaire de confiance de Smartstream depuis plus de 40 ans, la banque a mis à profit les capacités avancées de Corona pour approfondir son intégration aux normes ISO 20022. La plateforme améliorée permet un meilleur traitement du rapprochement, en particulier pour les transactions en espèces, et prend en charge les processus de rapprochement multicomptes et multidevises avec une plus grande efficacité et précision.

Patrick Prucha, chef de produit, Smartstream, déclare : « Notre aventure avec ZKB a été marquée par une grande collaboration, transparence et confiance. Travailler ensemble sur la migration ISO 20022 a été une expérience enrichissante, et l’achèvement de la transition avant l’échéance SWIFT reflète l’approche avant-gardiste de ZKB et son engagement fort en faveur de l’innovation. L’accent mis sur l’amélioration continue des processus garantit que leurs clients restent à l’avant-garde des normes de l’industrie et des progrès technologiques ».

Cette décision stratégique renforce non seulement l’engagement de la banque en faveur de l’innovation et de la conformité, mais la positionne également pour débloquer de nouvelles opportunités en matière de messagerie financière et d’excellence opérationnelle. La conformité à la norme ISO 20022 permettra à la banque de surveiller l’ensemble du cycle de vie d’un paiement et l’endroit où il a été traité, pour plus de précision et de résilience.

Nous donnons aux principales institutions financières et entreprises mondiales les moyens d'utiliser des solutions innovantes qui fournissent des informations précises et rapides sur les données afin de rationaliser les opérations, de réduire les coûts et de répondre aux exigences réglementaires en toute confiance.

Zürcher Kantonalbank est une banque universelle de premier plan dans la zone économique de Zurich avec des racines suisses et une portée internationale. La banque est un établissement de droit public indépendante et constituée du canton de Zurich. Avec plus de 6 500 employés à travers le groupe, Zürcher Kantonalbank offre à ses clients une gamme complète de produits et de services.

