La IA se encarga de gestionar la basura: El mayor proyecto de reciclaje de EE. UU. que prolongará la vida útil del vertedero para los residentes de Virginia

PORTSMOUTH, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Southeastern Public Service Authority (“SPSA”) de Virginia, la autoridad regional de residuos de South Hampton Roads, ha firmado un contrato de 20 años con Commonwealth Sortation LLC, una filial de AMP Robotics Corporation (en conjunto “AMP”), para proporcionar servicios de procesamiento de residuos sólidos a las ocho comunidades miembro de la SPSA y sus 1,2 millones de residentes.

Con base en un proyecto piloto de dos años en Portsmouth —que contó con el sistema AMP ONE™, capaz de procesar hasta 150 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (“MSW”)— ahora AMP ampliará esta tecnología a toda la región. En el marco de esta asociación a largo plazo, que propiciará el mayor proyecto de reciclaje del país, AMP desplegará líneas adicionales de clasificación de residuos sólidos urbanos y un sistema de gestión de residuos orgánicos capaz de procesar 540 000 toneladas anuales para desviar la mitad de los residuos que la SPSA lleva a las instalaciones de AMP.

La tecnología de clasificación basada en inteligencia artificial de AMP utiliza cámaras, robótica y chorros neumáticos para detectar y separar los residuos reciclables y orgánicos de la basura embolsada. Con la solución de AMP, la SPSA podrá lograr lo siguiente:

Prolongar la vida útil de su vertedero;

reducir los costes a largo plazo de recogida y eliminación de residuos para las comunidades y

adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad, incluida la gestión de residuos orgánicos, para apoyar mejor a una región próspera y en constante crecimiento.

Dennis Bagley, director ejecutivo de la SPSA, señaló: “Este proyecto nos permitirá mejorar la gestión de los residuos de las comunidades a las que prestamos servicio, porque hará que 1,2 millones de residentes se conviertan en recicladores activos y, a su vez, duplicará la vida útil de nuestro vertedero. Esta tecnología nos demuestra que existen formas eficaces de recuperar recursos valiosos de la basura, y nos enorgullece estar a la vanguardia de prestaciones de servicios transparentes y de calidad para gestionar los residuos”.

La asociación con AMP garantiza que la región reciclará el 20 % de sus residuos —más del doble de la tasa de reciclaje de la comunidad con mejor rendimiento de la región— al tiempo que se elimina la necesidad de instalaciones y camiones de reciclaje separados para procesar la mayoría de los materiales reciclables. El propio estudio de caracterización de residuos de la SPSA reveló tasas altas de materiales reciclables, principalmente plásticos y metales, en el flujo de residuos de Hampton Roads, incluso en comunidades con reciclaje en la acera.

Tim Stuart, director ejecutivo de AMP, afirmó: “Las tasas de reciclaje se han estancado tanto en las comunidades como en el país en general durante la última década y media. Proyectos como este ofrecen un nuevo modelo de reciclaje, más acorde con la infraestructura local de gestión de residuos. Nuestro abordaje para procesar los residuos sólidos urbanos reducirá significativamente el volumen de residuos que la SPSA deberá enviar al vertedero, permitirá la generación de productos finales útiles y lo hará con niveles de emisiones considerablemente más bajos que los que producen las soluciones de la competencia. En definitiva, es una situación beneficiosa para todos y servirá de modelo para otras comunidades que deseen adoptar prácticas de gestión de residuos más sostenibles”.

Cabe destacar que esta solución permitirá que todos los residuos residenciales y comerciales se recojan en un único contenedor. AMP utilizará dos instalaciones de clasificación en Portsmouth para extraer los materiales reciclables (plásticos, metales y tejidos) y orgánicos, al tiempo que colaborará con la SPSA para eliminar los residuos restantes. Una tercera instalación, adyacente a una planta de clasificación en Victory Boulevard, transformará los residuos orgánicos capturados en biocarbón mediante calentamiento indirecto, una sustancia similar al carbón vegetal que captura carbono.

Al crear capacidad de procesamiento en múltiples sitios en lugar de centralizarla en un solo lugar, la SPSA gana resiliencia operativa, reduciendo el riesgo de tiempo de inactividad y garantizando un desvío fiable del vertedero. Además de prolongar la vida útil del vertedero de la SPSA, cada tonelada de residuos sólidos urbanos que se desvía, reduce o captura más de 0,7 toneladas de gases de efecto invernadero similares al dióxido de carbono, equivalentes a más de 378 000 toneladas de dióxido de carbono evitadas o eliminadas anualmente en los residuos procesables de la SPSA —casi lo mismo que retirar más de 88 000 coches de las carreteras durante un año—.

AMP, que cuenta con el respaldo de inversionistas como Sequoia Capital, Congruent Ventures, XN, Blue Earth Capital, el sistema de jubilación de docentes del estado de California (California State Teachers’ Retirement System [CalSTRS]) y el fondo de innovación climática de Microsoft (Climate Innovation Fund), prevé generar alrededor de 100 puestos de trabajo y desarrollar numerosas competencias transferibles para la mano de obra local. A diferencia de las instalaciones de procesamiento de residuos tradicionales, donde la mano de obra se concentra en tareas de clasificación manual, la solución de AMP cuenta con que sus operadores de producción tengan la oportunidad de aprender a optimizar la tecnología y los sistemas automatizados que gestionan.

Acerca de AMP™

AMP aplica la clasificación basada en inteligencia artificial a gran escala para modernizar la infraestructura de reciclaje mundial y maximizar el valor de los residuos. AMP diseña, construye y opera instalaciones avanzadas y competitivas en cuanto a costes para procesar reciclajes de flujo único y residuos sólidos urbanos. La plataforma de IA de la empresa ha identificado más de 200 000 millones de artículos, y sus sistemas han procesado 2,8 millones de toneladas de materiales reciclables. Con tres instalaciones a gran escala y más de 400 sistemas de IA implementados en América del Norte, Asia y Europa, la tecnología de AMP ofrece una solución transformadora para la clasificación de residuos y cambia los fundamentos de la economía del reciclaje.

Acerca de la SPSA

Southeastern Public Service Authority (SPSA) gestiona los servicios de residuos sólidos para más de 1,2 millones de residentes en ocho comunidades del sureste de Virginia: Chesapeake, Franklin, Isle of Wight County, Norfolk, Portsmouth, Southampton County, Suffolk y Virginia Beach. Establecida en 1976, la SPSA se especializa en prestar soluciones para la gestión de residuos que sean económicas y responsables con el medioambiente. Obtenga más información en www.spsava.gov o siga a SPSA en Facebook, LinkedIn y YouTube.

