Université Paris-Saclay e Owkin: un'alleanza unica per spingere la ricerca medica universitaria ai vertici delle classifiche europee attraverso l'intelligenza artificiale

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Université Paris-Saclay e Owkin annuncia la firma di un memorandum d'intesa per esplorare il potenziale di K Pro Free - il co-pilota AI di Owkin per la biologia - che verrà utilizzato da Paris-Saclay.

K Pro Free ora sarà disponibile all'intera comunità Université Paris-Saclay, e in particolare a docenti, ricercatori e dottorandi che lavorano nelle scienze biomediche.

La collaborazione comprende workshop, sessioni di addestramento ed eventi ideati per promuovere la scoperta e l'adozione di K Pro Free, oltre all'organizzazione congiunta di iniziative di comunicazione e distribuzione dell'utilizzo dell'AI nella settore sanitario.

