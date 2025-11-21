Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Cloud23

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z Cloud23, firmą konsultingową nowej generacji wykorzystującą dane i sztuczną inteligencję jako siłę napędową cyfrowej transformacji.

Firma Cloud23, której siedziba mieści się w Republice Południowej Afryki, dostarcza inteligentne rozwiązania platformowe klientom z różnych sektorów, takich jak finanse, telekomunikacja, służba zdrowia i produkcja. Oferta firmy obejmuje wdrażanie platformy Salesforce oraz konsultacje w tym zakresie, a także usługi zarządzane i opracowywanie strategii w dziedzinie AI, aby wspierać organizacje w unowocześnieniu sposobów angażowania klientów, optymalizacji działalności i napędzaniu wymiernych rezultatów.

– Cloud23 nieustannie dąży do uproszczenia procesów transformacji w drodze inteligentnego projektowania na odpowiednią skalę – powiedział Ram Ramakrishnan, założyciel i dyrektor generalny Cloud23. – Koncentrujemy się na dostosowywaniu technologii do celu prowadzonych działań, aby dostarczać wyniki przyczyniające się do długotrwałego rozwoju, przynoszące korzyści klientom i wspierające innowacje. Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy zwiększyć skalę tych starań oraz zapewnić, aby nasze działania odbijały się szerszym echem w ramach globalnej platformy.

– Firma Cloud23 w krótkim czasie zdołała osiągnąć imponującą skalę i zaawansowanie – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Zdolności jej zespołu w dziedzinie Salesforce, AI oraz integracji systemów stanowią uzupełnienie naszej platformy konsultingowej i zwiększają pulę korzyści, jakie możemy zaoferować klientom mierzącym się z zawiłymi procesami transformacji prowadzonymi na szczeblu całej organizacji.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.