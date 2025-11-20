Strategische Partnerschaft von Vudoo und Ströer bringt Deutschland die nächste Generation der Shoppable-Videowerbung

LONDON & MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Gemeinsam mit Ströer forciert Vudoo, ein Marktführer für interaktive Videotechnologie, shoppable Videos und fortschrittliche Engagement-Lösungen für Publisher, Retailer und Werbetreibende in ganz Deutschland.

Ströer ist somit eines der ersten großen deutschen Medienhäuser, das Commerce-getriebene interaktive Werbeformate in einem zukunftsorientierten Ansatz auf einem stark regulierten Markt anbietet. Diese Partnerschaft kann dabei auf Vudoos bewährter Leistung aufbauen. Die australische Plattform erhielt bereits eine Auszeichnung in Bronze bei den WARC Awards for Effectiveness in der Kategorie Path-to-Purchase für eine seiner Shoppable-Werbekampagnen. Der Einsatz erprobter Technologie und die nachweisliche Wirkung eröffnen Marken und Publishern so neue Commerce-Chancen.

Mithilfe der interaktiven Videotechnologie von Vudoo kann Ströer seinen Zielgruppen die Möglichkeit bieten, sich mit Inhalten zu beschäftigen und Käufe direkt in Videoanzeigen abzuschließen. Diese innovativen Shopping-Erlebnisse sorgen bei Publishern und Marken für neue Einnahmequellen.

Die Partnerschaft ist vollständig auf die Standards der DSGVO abgestimmt und zeigt, dass Vudoo ein konformes, datenschutzorientiertes Commerce-Erlebnis skalieren kann. Zudem stärkt die Partnerschaft die Präsenz von Vudoo in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA), nachdem das Unternehmen bereits erfolgreich in Nordamerika und der Region Asien-Pazifik (APAC) gestartet ist. Ebenso wird die Führungsposition des Unternehmens in den Bereichen Content Commerce und Commerce Media ausgebaut. Die Ausgaben für digitale Werbung erreichten laut Statista in Deutschland im Jahr 2024 ein Volumen von rund 16,5 Milliarden Euro und es wird weiteres Wachstum prognostiziert.

Durch die Zusammenarbeit mit Vudoo können Ströer-Kunden von Commerce Tools und Analysen profitieren, die perfekt auf die heutige datengetriebene Marketinglandschaft zugeschnitten sind. Mit nahtlosen Shoppable-Kampagnen wird die Partnerschaft den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht. Gleichzeitig werden Innovation und Wachstum im Bereich digitale Inhalte und Retail gefördert.

„Vudoo wurde entwickelt, um die Art und Weise zu verändern, wie Zielgruppen mit Inhalten interagieren, und um jede Impression in eine potenzielle Aktion zu verwandeln“, sagt Nick Morgan, CEO und Gründer von Vudoo. „Unsere Partnerschaft mit Ströer lässt diese Ambition auf europäischer Ebene Wirklichkeit werden. So schließt sich die Lücke zwischen Storytelling und Transaktion. Die Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein in unserer globalen Expansion und bestätigt, dass Commerce Media kein Trend, sondern die Zukunft der Werbung und Verbrauchererwartungen ist.“

„Die Partnerschaft mit Ströer bestätigt die Vision von Vudoo in einem der anspruchsvollsten und am stärksten regulierten Mediamärkte der Welt“, sagt Sarah Lawson Johnston, Managing Director, EMEA, Vudoo. „Die Einführung unserer Commerce Media-Technologie in Deutschland mit einem Partner dieser Größenordnung zeigt, dass Innovation und Compliance Hand in Hand gehen können. Unsere Plattform erfüllt die höchsten technischen und rechtlichen Standards und bietet gleichzeitig einen messbaren Mehrwert für Publisher, Marken und Zielgruppen in ganz Europa.“

„Bei Ströer setzen wir auf Innovationen, die unseren Kunden messbare Vorteile bringen und gleichzeitig das Erlebnis für unsere Zielgruppen verbessern“, sagt Stefan Schatt, Head of Product Management Tech & Data Video bei Ströer Media Solutions. „Durch die Partnerschaft mit Vudoo bringen wir Commerce-getriebene Interaktivität in unsere hochwertigen digitalen Umfelder – so werden Inhalte auf ansprechende, datenschutzfreundliche und effektive Weise direkt kaufbar. Das stärkt unser Angebot für Werbetreibende und zeigt, wie wir Medialösungen in Deutschland entwickeln: verantwortungsbewusst, skalierbar und mit messbarer Wirkung.“

Über Vudoo

Vudoo verändert die Art und Weise, wie die Welt über Media einkauft. Mit interaktiven, shoppable Formaten, die es den Verbrauchern ermöglichen, direkt innerhalb von Inhalten zu entdecken und einzukaufen. Vudoo ermöglicht so einen maßgeschneiderten One-to-One-Commerce, der sich über Video, Display und CTV skalieren lässt. Die zum Patent angemeldete In-Stream-Checkout-Technologie sorgt für ein vollständiges Full Funnel-Engagement und eine Closed-Loop-Attribution – keine Weiterleitungen, keine Reibungsverluste, nur Conversion.

Vudoo wurde 2017 gegründet und verändert seitdem die Funktion von Werbung: Jede Werbeanzeige wird dabei zu einem Schaufenster und jede Impression zu einer Gelegenheit.

Über Ströer

Ströer ist ein führendes deutsches Medienhaus und setzt mit der „OOH plus“ Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Das Medienportfolio von Ströer bietet Möglichkeiten zur intelligenten Verknüpfung wirkungsvoller Kommunikationsmaßnahmen im digitalen und öffentlichen Raum. Das Unternehmen beschäftigt rund 11.850 Mitarbeiter:innen an rund 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2024 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 2,05 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.

Mehr zu Ströer auf stroeer.de