L’Université Paris-Saclay et Owkin : une alliance unique qui fera figurer la recherche médicale universitaire au sommet des classements européens grâce à l’IA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--L’Université Paris-Saclay et Owkin annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à explorer le potentiel de K Pro Free - le copilote IA d’Owkin en biologie – réservé à l'utilisation de Paris-Saclay.

K Pro Free sera désormais accessible à l'ensemble de la communauté de l'Université Paris-Saclay, et plus particulièrement aux enseignants, chercheurs et doctorants exerçant dans le secteur des sciences biomédicales.

Ce partenariat comprend des ateliers, des formations et des événements destinés à promouvoir la découverte et l’adoption de K Pro Free, ainsi que la co-organisation d’initiatives de communication et de diffusion dédiées à l’utilisation de l’IA en santé. Il favorisera ainsi la formation des utilisateurs, mais aussi l’enrichissement et l’amélioration continue des modèles du co-pilote grâce aux retours d’expérience et aux cas d’utilisation de la communauté de l’Université Paris-Saclay. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de l’Université Paris-Saclay visant à inclure l’IA au cœur même de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation thérapeutique.

Ce protocole non contraignant, d'une durée de deux ans, marque la première étape d'un partenariat structurel visant à construire un modèle durable de recherche augmentée par l'IA.

« L’accès à K Pro Free d’Owkins est une formidable opportunité pour la communauté étudiante et scientifique de l’Université Paris-Saclay, qui pourra utiliser gratuitement les fonctionnalités d’un outil spécialement conçu pour la recherche biomédicale, doté de caractéristiques uniques et d'une rigueur scientifique dépassant de loin les capacités des grands modèles de langage à usage général », Marc Humbert, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris-Saclay

« En tant qu'université dédiée à la recherche, nous sommes tenus d'offrir à notre communauté, étudiants et enseignants-chercheurs, un savoir d'excellence et des moyens innovants. Grâce à la mise à disposition de K Pro Free dans nos laboratoires de recherche, nous adopterons une approche novatrice qui permettra à nos talents d'être plus productifs. Par ailleurs, le lien entre l'IA et la santé est un domaine de recherche en pleine expansion. Ce partenariat, d'intérêt mutuel, vise à ouvrir la voie à d'autres collaborations public-privé agissant dans l'intérêt de nos communautés », Camille Galap, Président de l'Université Paris-Saclay

« Être les premiers en Europe à initier une collaboration public-privé de cette envergure avec une université d'excellence comme Paris-Saclay représente une grande fierté pour nous. K Pro Free a été conçu pour réduire de 20 fois la durée des tâches scientifiques essentielles et permettre à tous – étudiants, chercheurs, personnel clinique ou startups – d'interagir directement avec les données biomédicales. Collaborer avec l'Université Paris-Saclay témoigne d'une ferme volonté en faveur du rapprochement entre science, éducation et innovation », Thomas Clozel, MD, cofondateur et CEO d'Owkin

En associant l'excellence académique de l'Université Paris-Saclay à l'expertise technologique d'Owkins, cette collaboration ouvre la voie à une nouvelle génération de recherche biomédicale plus fluide, plus connectée et plus inclusive. Elle contribuera à positionner la recherche scientifique française à la pointe de l'innovation, en intégrant pleinement l'IA dans les pratiques de recherche et de formation. Les communautés scientifiques, étudiantes et entrepreneuriales de l'université auront un accès privilégié à une intelligence artificielle conçue pour accélérer les découvertes scientifiques et soutenir l'innovation dans le secteur de la santé.

À propos de l'Université Paris-Saclay

L’Université Paris-Saclay est issue d’une ambition commune entre les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche français. Reconnue en tant qu'université de référence en Europe et dans le monde, elle couvre les domaines des sciences et de l’ingénierie, des sciences de la vie et de la santé, ainsi que des sciences humaines et sociales. Sa politique scientifique associe étroitement recherche et innovation, intégrant sciences fondamentales et appliquées pour faire face aux grands défis sociétaux. L’Université Paris-Saclay propose une large gamme de formations, de la licence au doctorat, notamment des programmes en partenariat avec ses grandes écoles, tous visant la réussite et l’insertion professionnelle des étudiants. L’université prépare les étudiants à un monde en constante évolution où la capacité de penser de manière critique, de s’adapter rapidement et de se perfectionner sans cesse est fondamentale. L’Université Paris-Saclay propose également une offre complète de formations continues. Située au sud de Paris, l’université s’étend sur un vaste campus dynamique. Son emplacement renforce son rayonnement international et ses liens étroits avec ses partenaires socio-économiques (grandes entreprises, PME, start-ups, collectivités territoriales, associations).

www.universite-paris-saclay.fr

À propos d’Owkin :

Owkin est une entreprise d'IA qui a pour mission de résoudre la complexité du vivant. Elle développe la première Super Intelligence Biologique (BASI) en associant de puissants modèles de langage biologique, des données patient multimodales et un logiciel agentique. Au cœur de ce système se trouvent Owkin K, un copilote IA, et son nouveau modèle de langage biologique optimisé, Owkin Zero, utilisés par les chercheurs, les cliniciens et les développeurs de médicaments pour mieux comprendre le vivant, valider les hypothèses scientifiques, proposer des diagnostics plus rapidement et des thérapies plus efficaces.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.