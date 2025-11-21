-

Andersen Consulting incorpora la firma colaboradora Cloud23

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Cloud23, consultora de próxima generación que integra datos e inteligencia artificial con el fin de impulsar la transformación digital.

Ubicada en Sudáfrica, Cloud23 brinda soluciones inteligentes basadas en plataformas a clientes de todos los sectores como finanzas, telecomunicaciones, atención médica y producción. La firma ofrece desde consultoría e implementación de Salesforce, servicios gestionados y estrategia de IA, lo que permite que las empresas modernicen el compromiso de los clientes, optimicen las operaciones e impulsen resultados cuantificables.

“El objetivo de Cloud23 siempre ha sido el de simplificar la transformación a través del diseño inteligente y escalable”, manifestó Ram Ramakrishnan, fundador y director ejecutivo de Cloud23. “Nos centramos en alinear la tecnología con un propósito, brindando resultados que sostienen el crecimiento a largo plazo, el valor para el cliente y la innovación. Colaborar con Andersen Consulting nos permite ampliar nuestra misión y profundizar el impacto de nuestro trabajo en toda una plataforma global”.

“Cloud23 ha logrado una escala y una sofisticación impresionantes en un período breve”, manifestó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Sus capacidades en Salesforce, IA e integración de sistemas complementan nuestra plataforma de consultoría y aumentan el valor que podemos ofrecer a los clientes al transitar una compleja transformación que atañe a toda la empresa”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una gama completa de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación mediante IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, fiscalidad, jurídicos, de valoración, de movilidad global y de asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su alcance global a través de un acuerdo de colaboración con Business Meets Culture (BMC), una consultora estratégica global con oficinas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Con una sólida base en inteligencia cultural y comprensión del factor humano, BMC se especializa en estrategia, estrategia de marca, planificación comercial, innovación y transformación. Mediante metodologías propias y equipos multidisciplinarios, BMC ayuda a...

Andersen Consulting colabora con TruScore

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con TruScore, con el que mejora su oferta de capital humano para ayudar a los clientes a crear equipos de liderazgo y culturas organizativas más sólidos. Con sede en Estados Unidos, TruScore se especializa en ofrecer soluciones de alojamiento de encuestas totalmente personalizadas que permiten a las organizaciones ejecutar programas de evaluación escalables, seguros y de marca blanca adaptados a sus necesidad...

Andersen Consulting amplía su oferta de transformación digital con Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting refuerza sus capacidades por medio de un acuerdo de colaboración con Criticalcase, una empresa europea especializada en infraestructura en la nube, ciberseguridad y servicios de TI gestionados. Fundada en 1999 y con sede en Italia, Criticalcase se ha distinguido en el sector de la nube por diseñar y mantener infraestructuras complejas para medianas y grandes empresas. Mediante soluciones personalizadas, la compañía ofrece una completa gama de...
Back to Newsroom