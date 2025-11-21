Andersen Consulting incorpora la firma colaboradora Cloud23

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Cloud23, consultora de próxima generación que integra datos e inteligencia artificial con el fin de impulsar la transformación digital.

Ubicada en Sudáfrica, Cloud23 brinda soluciones inteligentes basadas en plataformas a clientes de todos los sectores como finanzas, telecomunicaciones, atención médica y producción. La firma ofrece desde consultoría e implementación de Salesforce, servicios gestionados y estrategia de IA, lo que permite que las empresas modernicen el compromiso de los clientes, optimicen las operaciones e impulsen resultados cuantificables.

“El objetivo de Cloud23 siempre ha sido el de simplificar la transformación a través del diseño inteligente y escalable”, manifestó Ram Ramakrishnan, fundador y director ejecutivo de Cloud23. “Nos centramos en alinear la tecnología con un propósito, brindando resultados que sostienen el crecimiento a largo plazo, el valor para el cliente y la innovación. Colaborar con Andersen Consulting nos permite ampliar nuestra misión y profundizar el impacto de nuestro trabajo en toda una plataforma global”.

“Cloud23 ha logrado una escala y una sofisticación impresionantes en un período breve”, manifestó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Sus capacidades en Salesforce, IA e integración de sistemas complementan nuestra plataforma de consultoría y aumentan el valor que podemos ofrecer a los clientes al transitar una compleja transformación que atañe a toda la empresa”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una gama completa de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación mediante IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, fiscalidad, jurídicos, de valoración, de movilidad global y de asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

