Andersen Consulting新增合作公司Cloud23

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Cloud23簽署了合作協議，後者是一家融合資料和人工智慧以推動數位化轉型的下一代顧問公司。

Cloud23總部位於南非，為金融、電信、醫療保健和製造業等多個產業的客戶提供以平台為基礎的智慧解決方案。該公司的服務範圍涵蓋Salesforce顧問與實施、代管服務和AI策略，協助企業實現客戶互動現代化和營運流程最佳化，並推動可衡量的業務成果。

Cloud23創辦人兼執行長Ram Ramakrishnan表示：「Cloud23的目標始終是透過智慧、可擴充的設計簡化轉型過程。我們專注於讓技術與目標相結合，交付支援長期成長、客戶價值和創新的成果。與Andersen Consulting合作讓我們能夠深化使命，在全球擴大業務影響力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Cloud23在短時間內實現了令人矚目的規模擴張和服務升級。他們在Salesforce、AI和系統整合方面的能力與我們的顧問平台形成互補，提升了我們為面臨複雜企業級轉型的客戶所能提供的價值。」

