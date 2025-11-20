瑞士ZKB與Smartstream合作順利將對帳工作遷移至ISO 20022標準格式

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為全球一流金融機構和企業提供可靠資料解決方案的Smartstream今天宣布，瑞士最大的聯邦銀行Zürcher Kantonalbank (ZKB) 已順利完成將報告訊息職能遷移至ISO 20022標準格式的工作，現已用其智慧對帳套裝產品Corona MX上線。

這項里程碑式行動讓ZKB在全球SWIFT遷移截止日前改採新訊息標準，是ZKB數位轉型之旅上的重大成就。

ZKB ISO 20022專案經理Schmitz Wolfgang說：「與Smartstream的合作過程順利而直截了當。遷移行動精準而前瞻，確保我們做好萬全準備，在整個產業全面採用ISO 20022標準之前實施該標準。這個解決方案目前已上線且運作良好。」

該銀行與Smartstream有長達40多年的穩健合作史，充分利用Corona的先進功能深度整合ISO 20022標準。平台升級後，對帳處理效率顯著提高，尤其是在現金交易方面，並能以更高的效率和準確性支援多帳戶和多幣種的對帳流程。

Smartstream產品經理Patrick Prucha說：「與ZKB的這段合作之旅充滿了積極、透明和互信。攜手遷往ISO 20022的過程給了我們深具意義的經驗，而提前在SWIFT截止日期前完成過渡工作，證明ZKB擁抱前瞻性思維，堅定創新。他們不斷改進流程，確保客戶始終擁有這個產業的最高標準和技術。」

這項戰略性行動不僅強化了該銀行對創新及合規的承諾，也使其能夠在金融訊息傳遞和卓越營運方面掌握新的機會。ISO 20022合規性將使該銀行能夠監控支付的整個生命週期及其處理地點，提高準確性和穩健性。

