PUMA werkt samen met Logistics Reply om AI-gestuurde innovatie in warehousing te versnellen

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, het bedrijf van de Reply-groep dat gespecialiseerd is in innovatieve supply chain, heeft zijn samenwerking met het wereldwijde sportkledingmerk PUMA uitgebreid om de dagelijkse logistieke activiteiten verder te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren door de integratie van GaliLEA, een AI-gestuurde assistent gebouwd op het LEA Reply™-platform.

Na de succesvolle uitrol van het LEA Reply™ Warehouse Management System (WMS) in vier belangrijke distributiecentra in Oostenrijk, Zuid-Afrika en India tussen 2022 en 2024, heeft PUMA een robuuste operationele basis gelegd in de EMEA- en APAC-regio's. De implementatie van LEA Reply™ WMS stroomlijnde magazijnprocessen, maakte schaalbare logistieke uitvoering mogelijk en bood realtime inzicht.

Met de implementatie van GaliLEA zet PUMA een concrete stap naar efficiëntere en gebruiksvriendelijkere processen, waarbij geavanceerde technologie wordt ingezet ter ondersteuning van de dagelijkse besluitvorming in een snel veranderend supply chain-landschap.

GaliLEA, ontwikkeld door Logistics Reply, optimaliseert de interactie met WMS-systemen met behulp van natuurlijke taal, zowel geschreven als gesproken. Het is gebouwd als een modulair, op microservices gebaseerd multi-agentsysteem, maakt gebruik van generatieve AI en beschikt over een centrale orkestrator, de Agent Space, die verschillende intelligente agents coördineert voor geautomatiseerde technische ondersteuning en AI-gestuurde gegevensophaling.

Magazijnbeheerders en logistieke operators kunnen communiceren met GaliLEA om toegang te krijgen tot informatie over WMS-activiteiten of om operationele uitdagingen op te lossen. De assistent biedt directe oplossingen voor technische problemen door te verwijzen naar eerdere tickets of helpt gebruikers indien nodig bij het aanmaken van vooraf ingevulde ondersteuningsverzoeken. Het biedt ook toegang tot specifieke gegevens, zoals de status van de verzendorder, en stelt gebruikers in staat gepersonaliseerde dashboards te genereren voor eenvoudige informatievisualisatie.

Dankzij GaliLEA heeft PUMA aanzienlijke verbeteringen kunnen waarnemen in het dagelijks gebruik van het LEA Reply WMS, waaronder een grotere gebruikersautonomie met minder afhankelijkheid van externe ondersteuning, sneller beheer door middel van snelle gegevenstoegang en ondersteunde ticketcreatie, realtime operationele inzichten voor betere besluitvorming en gestroomlijnde logistieke workflows die de algehele systeeminteractie verbeteren.

"Met Reply als een van onze wereldwijde partners zijn we verheugd samen te werken aan hun baanbrekende gebruik van AI-agents voor magazijnsystemen. Bij PUMA streven we er altijd naar om innovatief en efficiënt te zijn, en met GaliLEA ervaren we uit de eerste hand hoe AI de magazijnactiviteiten versnelt, training in meerdere talen ondersteunt, snelle zoekopdrachten in natuurlijke taal mogelijk maakt en direct dashboards genereert via eenvoudige tekst- of spraakopdrachten," aldus Thomas Liske – Vice President Logistics bij PUMA.

"Supply chains gaan een nieuw tijdperk in – gedefinieerd door intelligentie, aanpassingsvermogen en autonomie. Aan de voorhoede van deze transformatie staat agentische AI: een nieuwe klasse intelligente agents die onafhankelijk kunnen waarnemen, redeneren en handelen," stelde Enrico Nebuloni, Executive Partner bij Reply. "Samen met PUMA zijn we er trots op deze verschuiving te leiden en GaliLEA te gebruiken om de LEA Reply™ WMS-ervaring te verbeteren door de operationele complexiteit te verminderen en intelligente beslissingsondersteuning te bieden. We herdefiniëren de bruikbaarheid van magazijnen en maken de activiteiten intuïtiever, krachtiger en klaar voor de toekomst."

Deze samenwerking vormt een belangrijke stap in PUMA's digitale transformatie, ontworpen om de wendbaarheid te vergroten, de efficiëntie te verbeteren en gebruikers in het wereldwijde logistieke netwerk te ondersteunen.

Ga voor meer informatie over de logistieke transformatie van PUMA en de volgende generatie supply chain-oplossingen van Logistics Reply naar: www.reply.com.

PUMA

PUMA is een van 's werelds toonaangevende sportmerken en ontwerpt, ontwikkelt, verkoopt en commercialiseert schoenen, kleding en accessoires. Al 75 jaar promoot PUMA onophoudelijk sport en cultuur door kwaliteitsproducten te creëren. PUMA biedt prestatie- en sportgerichte producten in categorieën zoals voetbal, hardlopen en training, basketbal, golf en motorsport. Het werkt samen met gerenommeerde ontwerpers en merken om sportinvloeden te integreren in de straatcultuur en mode. De PUMA Group is eigenaar van de merken PUMA, Cobra Golf en stichd. Het bedrijf distribueert zijn producten in meer dan 120 landen, heeft wereldwijd ongeveer 20.000 mensen in dienst en heeft zijn hoofdkantoor in Herzogenaurach, Duitsland.

Logistics Reply

Logistics Reply is een bedrijf binnen de Reply Group dat gespecialiseerd is in het leveren van state-of-the-art software voor het transformeren van supply chains. Het combineert modulariteit met verbeterde connectiviteit om te voldoen aan de dynamische eisen van moderne warehousing en logistiek. Onze oplossingen zorgen voor een naadloze samenwerking tussen systemen, mens en machine en creëren een digitale voetafdruk die geavanceerde automatisering orkestreert. We optimaliseren de efficiëntie van magazijnen door middel van slimme robotica en verbeteren de operationele besluitvorming met AI. Met meer dan 25 jaar baanbrekende ervaring begeleiden we klanten door hun digitale transformatie, wat zorgt voor snelle waardecreatie en blijvende kwaliteit.

Ontdek onze innovatieve softwareoplossingen op www.lea-reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven ondersteunt Reply grote industriële groepen in de telecom- en mediasector, de industrie en de dienstverlening, het bank- en verzekeringswezen en de publieke sector bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. De diensten van Reply omvatten: consultancy, systeemintegratie en digitale dienstverlening. www.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.