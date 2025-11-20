AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Auna Seguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera, (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de "bbb" (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México de "aa.MX" (Superior) de Auna Seguros, S.A. (Auna Seguros) (anteriormente Dentegra Seguros Dentales S.A.) (México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Auna Seguros reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Auna Seguros es una compañía de seguros dentales, la cual inició operaciones en México en 2007, e implementó exitosamente su estrategia de crecimiento para alcanzar su punto de equilibrio en cinco años. La compañía continúa posicionándose como líder del mercado, con más del 60% de participación en el mercado de seguros dentales de México. Auna Seguros opera a través de una red de agentes independientes, corredores locales y otras compañías aseguradoras como complemento a sus planes de gastos médicos. Auna Seguros mantiene relaciones comerciales con más de 4,000 dentistas en todo México. Estos factores positivos se ven contrarrestados por la concentración de la compañía en seguros dentales y de visión, y la naturaleza de nicho de estos mercados.

Auna Seguros es subsidiaria de Auna S.A. (Auna), una compañía peruana enfocada en el sector salud, fundada en 1989 y que adquirió el 100% de la propiedad de Auna Seguros en febrero de 2023. Auna ofrece tratamientos oncológicos y otros planes de salud en México, Perú y Colombia. La adquisición de Auna Seguros forma parte de la estrategia de expansión de Auna, añadiendo seguros dentales y de visión a sus productos en México.

La capitalización ajustada por riesgos de Auna Seguros se encuentra en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La compañía es susceptible al riesgo de suscripción, ya que retiene el 100% de sus primas, seguido de los riesgos de inversión. Auna Seguros sigue una estrategia de inversión conservadora, en línea con las directrices nacionales, que proporciona un flujo constante de ingresos.

El desempeño operativo de Auna Seguros se considera adecuado, dado su historial de utilidades netas positivas a lo largo de los años. La compañía ha demostrado sólidas prácticas de suscripción, así como la capacidad de construir una operación más eficiente, y esto ha resultado en un desempeño técnico positivo, fortalecido aún más por los productos financieros.

AM Best considera que la evaluación de ERM de la compañía es apropiada para su apetito de riesgo y está fuertemente respaldada por su infraestructura y prácticas de ERM, así como por la experiencia de su equipo directivo.

Las perspectivas estables reflejan las expectativas de AM Best de que Auna Seguros continuará fortaleciendo su base de capital, operando bajo sus prácticas y directrices establecidas, las cuales históricamente han dado utilidades netas positivas.

Acciones positivas de calificación podrían tener lugar si Auna Seguros es capaz de demostrar una tendencia consistente de resultados rentables respaldados por la suficiencia de primas y el producto financiero. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la posición financiera de la compañía tenedora de Auna Seguros se debilitara, causando volatilidad en la base de capital de la compañía debido a significativos retiros de capital.

