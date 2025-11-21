Maharah与Manpower签署品牌授权协议，进一步巩固了其作为全球企业进入沙特阿拉伯的门户地位

华盛顿，沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Maharah Human Resources Company（“Maharah”）宣布与ManpowerGroup签署品牌授权协议，将在沙特阿拉伯王国以全球性品牌“Manpower”开展业务。该协议签署于在华盛顿特区举行的美沙投资论坛期间。

Maharah首席执行官Abdulaziz Alkathiry称该协议为公司发展历程中的“一个决定性时刻”，尤其是在公司增长战略和专业人才解决方案拓展方面。他指出，此次合作将提升Maharah在高技能人才招聘和外包服务领域的实力，从而增强其在沙特阿拉伯人力资源服务市场的竞争力。

ManpowerGroup亚太及中东地区总裁François Lançon表示，此次合作巩固了公司在海湾地区的市场地位，并使其能够将全球人才解决方案专长引入沙特市场，通过人才培养，为沙特阿拉伯的长期发展做出贡献。

在纽约证券交易所上市（NYSE:MAN）的ManpowerGroup是全球最大的人力资源解决方案公司之一，在约75个国家和地区设有2,100多个办事处，为全球各行各业的公司提供临时及永久职位招聘、专业服务和外包等综合解决方案。每年，ManpowerGroup帮助数百万求职者在各个行业和技能水平领域获得就业机会。

根据协议，Maharah的全资子公司Growth Avenue Investment Company将充分利用ManpowerGroup的全球专长和国际网络，负责在沙特市场运营Manpower的授权业务，包括永久和临时人员配备、专业招聘解决方案、外包和专业劳动力服务等全方位人力资源服务。

凭借在政府本地化项目和人才培养方面的丰富经验，Maharah正致力于巩固其作为国际企业进入沙特市场的门户地位。Maharah Human Resources Company是一家在沙特证券交易所上市的沙特股份制公司，实收资本为4.75亿沙特里亚尔。该公司被誉为人力资本服务领域的领先企业，提供涵盖主要行业240多个职业的综合性人力资源解决方案和专业服务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。