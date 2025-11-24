Hitit biedt luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid om de verlofplanning van hun bemanning te optimaliseren met Gurobi

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, marktleider op het gebied van beslissingsintelligentie-technologie, is er trots op te worden gebruikt door Hitit, een toonaangevende wereldwijde leverancier van IT-oplossingen voor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties.

Hitit’s Crane Crew Leave Optimizer, een van de belangrijkste submodules van de Crane Crew-oplossing, stelt luchtvaartmaatschappijen in staat om in korte tijd optimale verlofschema’s voor duizenden bemanningsleden te genereren. Dankzij Gurobi’s krachtige wiskundige optimalisatieoplosser wordt de planningstijd aanzienlijk verkort, terwijl zowel de operationele efficiëntie als de medewerkerstevredenheid verbeteren.

Lees de volledige case study om te ontdekken hoe Hitit Gurobi gebruikt om de verlofplanning van luchtvaartbemanning te optimaliseren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.