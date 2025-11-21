Andersen Consulting tilføjer samarbejdspartneren Cloud23

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Cloud23, en næstegenerations konsulentvirksomhed, der integrerer data og kunstig intelligens med henblik på at drive digital transformation.

Cloud23 er baseret i Sydafrika og leverer intelligente, platformsbaserede løsninger til kunder inden for sektorer som finans, telekommunikation, sundhedsvæsen og produktion. Virksomhedens ydelser spænder over Salesforce-rådgivning og -implementering, managed services og ai-strategi, hvilket giver organisationer mulighed for at modernisere kundeengagement, optimere driften og skabe målbare resultater.

“Vores mål hos Cloud23 har altid været at forenkle transformation gennem smart, skalerbart design,” udtaler Ram Ramakrishnan, stifter og administrerende direktør for Cloud23. “Vi fokuserer på at afstemme teknologi med formål og levere resultater, der understøtter langsigtet vækst, kundeværdi og innovation. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at styrke vores mission og opnå en større effekt af vores arbejde på tværs af en global platform.”

“Cloud23 har opnået en imponerende skala og kompleksitet på kort tid,” udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. “Deres kompetencer inden for Salesforce, ai og systemintegration komplementerer vores konsulentplatform og øger den værdi, vi kan tilbyde kunder, der navigerer i komplekse, virksomhedsomspændende transformationer.”

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 44.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

