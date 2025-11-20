PUMA se asocia con Logistics Reply para acelerar la innovación impulsada por IA en almacenes

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, la compañía del grupo Reply que se especializa en canales de suministro innovadores, amplió su colaboración con la marca de indumentaria deportiva internacional PUMA para optimizar aún más las operaciones diarias de logística y mejorar la experiencia del usuario mediante la integración de GaliLEA, un asistente impulsado por IA desarrollado en la plataforma LEA Reply™.

Tras la implementación exitosa del sistema de gestión de almacenes (WMS) de LEA Reply™ en cuatro centros de distribución clave en Austria, Sudáfrica e India entre 2022 y 2024, PUMA estableció una base operativa sólida en toda la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) y Asia y el Pacífico (APAC). La adopción del sistema de gestión de almacenes de LEA Reply™ optimizó los procesos de almacén, permitió ejecutar estrategias de logística escalables y proporcionó visibilidad en tiempo real.

Con la implementación de GaliLEA, PUMA da un paso concreto hacia operaciones más eficientes y fáciles de usar, ya que aprovecha tecnología avanzada para respaldar la toma de decisiones diaria en un escenario cambiante en las cadenas de suministro.

Desarrollado por Logistics Reply, GaliLEA optimiza la interacción con los sistemas de gestión de almacenes mediante lenguaje natural, tanto escrito como hablado. Fue construido como un sistema modular, multiagente y basado en microservicios, por lo que aprovecha la IA generativa e incorpora un gestor central de orquestación, el Agent Space, que coordina diversos agentes inteligentes para brindar soporte técnico automatizado y recuperación de datos mediante inteligencia artificial.

Gestores de almacenes y operadores logísticos pueden comunicarse con GaliLEA para obtener acceso a información sobre las operaciones relativas al sistema de gestión de almacenes o resolver problemas operativos. El asistente proporciona soluciones instantáneas para problemas técnicos consultando tiques de soporte anteriores o ayudando a los usuarios a crear solicitudes de soporte técnico precompletadas cuando es necesario. También permite acceder a datos específicos, como el estado de los envíos, y ofrece la posibilidad de generar paneles personalizados para visualizar la información de forma sencilla.

Gracias a GaliLEA, PUMA ha obtenido mejoras significativas en el uso diario del sistema de gestión de almacenes de LEA Reply, incluido un aumento en la autonomía del usuario, porque tiene una menor dependencia de soporte externo; gestiones más rápidas mediante un acceso ágil a los datos y asistencia en la creación de tiques de soporte; información operativa en tiempo real, que permite tomar mejores decisiones, y flujos de logística fluidos que mejoran la interacción del sistema en general.

“Con Reply como uno de nuestros socios globales, nos complace colaborar en el uso pionero de agentes de su IA para sistemas de almacén. En PUMA, siempre aspiramos a ser innovadores y eficientes y, con GaliLEA, tenemos una experiencia de primera mano en las formas en que la IA acelera las operaciones de los almacenes porque brinda capacitación en varios idiomas, y eso nos permite realizar consultas rápidas en lenguaje natural y generar paneles de control al instante mediante comandos de texto o voz sencillos”, señaló Thomas Liske, vicepresidente de Logística de PUMA.

“Las cadenas de suministro están entrando en una nueva era definida por la inteligencia, la adaptabilidad y la autonomía. La IA agéntica está a la vanguardia de esa transformación: un tipo nuevo de agentes inteligentes que pueden percibir, razonar y actuar de forma independiente”, afirmó Enrico Nebuloni, socio ejecutivo de Reply. “Nos enorgullece estar a la cabeza de este cambio junto con PUMA, que aprovecha los beneficios de GaliLEA para ampliar las experiencias con el sistema de gestión de almacenes de LEA Reply™, lo que le permite reducir complejidades operativas y brindar apoyo inteligente para la toma de decisiones. Estamos cambiando el concepto de usabilidad de los almacenes mediante operaciones más intuitivas, valiosas y preparadas para el futuro”.

Esta asociación representa un paso clave en el proceso de transformación digital de PUMA, cuyo objetivo es aumentar la velocidad, mejorar la eficiencia y empoderar a los usuarios en toda la red logística global.

PUMA

PUMA es una de las marcas deportivas líderes en el mundo que se especializa en diseño, desarrollo, venta y comercialización de calzado, indumentaria y accesorios. Desde hace 75 años, PUMA promueve de forma permanente el deporte y la cultura creando productos de calidad para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos orientados al rendimiento y al deporte en categorías como fútbol, carreras y entrenamiento, baloncesto, golf y automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para incorporar influencias deportivas a la cultura urbana y la moda. PUMA Group es dueño de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 20 000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach, Alemania.

Logistics Reply

Logistics Reply es la compañía del grupo Reply que se especializa en software de vanguardia para la transformación de las cadenas de suministro mediante una estructura modular con conectividad avanzada que pueda satisfacer las demandas dinámicas de la logística y los almacenes modernos. Nuestras soluciones garantizan una colaboración fluida entre sistemas, personas y máquinas, creando una huella digital que coordina la automatización avanzada. Optimizamos la eficiencia de los almacenes mediante robótica inteligente y mejoramos la toma de decisiones operativas con IA. Con más de 25 años de experiencia pionera, orientamos a nuestros clientes en su transformación digital, y garantizamos que rápidamente obtengan valor y calidad duradera.

Conozca nuestras soluciones de software innovadoras en www.lea-reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Como red de empresas altamente especializadas, Reply brinda apoyo a los principales grupos industriales del sector de las telecomunicaciones y los medios de comunicación; de industria y servicios; bancario y de seguros y de los sectores públicos para definir y desarrollar modelos de negocio habilitados por los nuevos paradigmas de la IA, la computación en la nube, los medios digitales y la internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com.

