Suzano se alía con Tencent y con el Instituto Ecofuturo en la COP30 para impulsar la educación y conservación ambiental con inteligencia artificial

El nuevo acuerdo firmado en la COP30 permitirá a las organizaciones unir esfuerzos en el uso de herramientas de inteligencia artificial, tanto para monitorear la biodiversidad como para desarrollar plataformas digitales que impulsen la participación pública en la conservación.

BELÉN, Brasil--(BUSINESS WIRE)--Suzano, el mayor proveedor de pulpa del mundo, anunció hoy la firma de un memorando de entendimiento (MoU) con la empresa multinacional de tecnología Tencent y la organización sin fines de lucro brasileña Instituto Ecofuturo. El objetivo es desarrollar nuevos enfoques digitales para promover la participación pública en la conservación.

La colaboración aprovechará la experiencia de Suzano en silvicultura sostenible, la tecnología digital de vanguardia de Tencent y la trayectoria del Instituto Ecofuturo en educación ambiental, para poner en marcha iniciativas conjuntas tanto en Brasil como en China.

