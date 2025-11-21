KI entlastet Mülldeponien: Das größte Recyclingprojekt der USA verlängert die Nutzungsdauer von Deponien im Bundesstaat Virginia

PORTSMOUTH, Virginia, USA--(BUSINESS WIRE)--Die Southeastern Public Service Authority of Virginia („SPSA“) – die regionale Abfallbehörde für South Hampton Roads – meldet die Unterzeichnung eines 20-Jahres-Vertrags mit der Tochtergesellschaft der AMP Robotics Corporation, Commonwealth Sortation LLC (zusammen „AMP“). Der Vertrag sieht die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abfallverwertung für die acht Mitgliedskommunen der SPSA und deren 1,2 Millionen Einwohner vor.

Nach einem fast zweijährigen Pilotprojekt in Portsmouth, bei dem ein AMP ONE™-System zum Einsatz kam, das täglich bis zu 150 Tonnen lokaler Siedlungsabfälle (MSW) verarbeiten kann, wird AMP seine Technologie nun auf die gesamte Region ausweiten. Im Zuge dieser langfristigen Partnerschaft, die das größte Recyclingprojekt des Landes unterstützt, wird AMP zusätzliche Sortierlinien für Siedlungsabfälle und ein System zur Verarbeitung organischer Abfälle mit einer Jahreskapazität von 540.000 Tonnen bereitstellen. Damit kann die Hälfte aller Abfälle, die die SPSA zu den AMP-Anlagen bringt, einer Verwertung zugeführt werden.

Die KI-gestützte Sortiertechnologie von AMP setzt Kameras, Robotik und pneumatische Düsen ein, um recycelbare Wertstoffe und organische Abfälle aus Müllsäcken zu erkennen und zu entfernen. Mit der Lösung von AMP kann die SPSA:

die Lebensdauer der Deponie verlängern

die Langzeitkosten der Kommunen für die Sammlung und Entsorgung senken

die Anpassung an veränderte Bedürfnisse der Gesellschaft erleichtern – etwa der Entsorgung organischer Abfälle, um eine wachsende, prosperierende Region besser zu unterstützen

Dennis Bagley, Executive Director der SPSA, kommentiert: „Dieses Projekt wird uns dazu befähigen, die Abfallentsorgung in den von uns betreuten Kommunen zu verbessern, indem wir alle 1,2 Millionen Einwohner zu aktiven Recyclern machen und zugleich die Lebensdauer unserer Deponie verdoppeln. Diese Technologie beweist, dass effektive Möglichkeiten bestehen, Wertstoffe aus dem Abfall zurückzugewinnen. Wir sind stolz darauf, bei der Erbringung hochwertiger und transparenter Abfallentsorgungsdienstleistungen eine Vorreiterrolle einzunehmen.“

Die Partnerschaft mit AMP sorgt dafür, dass die Region 20 % ihrer Abfälle recycelt – mehr als doppelt so viel wie die Kommunen mit der höchsten Recyclingquote in der Region. Gleichzeitig entfällt der Bedarf an separaten Recyclinganlagen und Lkw für die Verarbeitung der meisten Wertstoffe. Die Abfallcharakterisierungsstudie der SPSA ergab einen hohen Anteil an recycelbaren Wertstoffen wie Kunststoffe und Metalle im Müllaufkommen von Hampton Roads – sogar in Kommunen mit Recycling-Sammlungen an der Straße.

Tim Stuart, CEO bei AMP, betont: „Seit anderthalb Jahrzehnten stagnieren die Recyclingquoten in den Kommunen und im gesamten Land. Projekte wie dieses zeigen ein neues Recyclingmodell auf, das besser auf die lokale Abfallinfrastruktur abgestimmt ist. Unser Konzept zur Verarbeitung von Siedlungsabfällen wird das von der SPSA zu deponierende Abfallvolumen deutlich reduzieren, die Herstellung nützlicher Endprodukte ermöglichen und dabei deutlich weniger Emissionen verursachen als vergleichbare Lösungen. Letztlich profitieren alle Beteiligten, und das Projekt wird anderen Kommunen, die nachhaltigere Abfallwirtschaftspraktiken etablieren wollen, als Vorbild dienen.“

Mit dieser Lösung lassen sich insbesondere alle privaten und gewerblichen Abfälle in einem einzigen Behälter sammeln. AMP wird zwei Sortieranlagen in Portsmouth nutzen, um Wertstoffe (Kunststoffe, Metalle und Fasern) und organische Abfälle zu extrahieren. Bei der Entsorgung der Reststoffe wird AMP mit der SPSA zusammenarbeiten. Eine dritte Anlage in unmittelbarer Nähe einer Sortieranlage am Victory Boulevard wird die gesammelten organischen Abfälle durch indirekte Erhitzung in Biokohle verwandeln – eine kohleähnliche Substanz, die Kohlenstoff bindet.

Durch den Aufbau von Verarbeitungskapazitäten an mehreren Standorten anstelle einer Zentralisierung an einem Standort gewinnt die SPSA an betrieblicher Flexibilität, senkt das Risiko von Ausfallzeiten und unterstützt die Entlastung von Deponien. Mit jeder umgeleiteten Tonne Siedlungsabfall wird nicht nur die Lebensdauer der Deponie der SPSA verlängert. Es werden auch mehr als 0,7 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent an Treibhausgasen eingespart oder gebunden. Dies entspricht einer Vermeidung oder Beseitigung von mehr als 378.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aus verwertbaren Abfällen der SPSA – das ist so viel, als würden mehr als 88.000 Autos ein Jahr lang nicht gefahren.

AMP wird von Investoren wie Sequoia Capital, Congruent Ventures, XN, Blue Earth Capital, California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS) und Microsoft Climate Innovation Fund unterstützt. Das Unternehmen erwartet, etwa hundert Arbeitsplätze zu schaffen und der Belegschaft vor Ort zahlreiche übertragbare Qualifikationen zu vermitteln. Im Unterschied zu herkömmlichen Abfallverarbeitungsanlagen, in denen die Belegschaft hauptsächlich mit manuellen Sortieraufgaben beschäftigt ist, setzt die AMP-Lösung auf Produktionspersonal, dem die Möglichkeit geboten wird, den optimalen Umgang mit den von ihnen betriebenen Technologien und automatisierten Systemen zu erlernen.

Über AMP™

AMP setzt KI-gestützte Sortierung in großem Maßstab ein, um die weltweite Recycling-Infrastruktur zu modernisieren und den Wert von Abfall zu maximieren. AMP entwickelt, baut und betreibt hochmoderne, kosteneffiziente Anlagen zur Verarbeitung von Single-Stream-Recycling und kommunalen Siedlungsabfällen. Die KI-Plattform des Unternehmens hat mehr als 200 Milliarden Objekte identifiziert, und seine Systeme haben 2,8 Millionen Tonnen Wertstoffe verarbeitet. Mit drei vollwertigen Anlagen und mehr als 400 KI-Systemen, die in Nordamerika, Asien und Europa im Einsatz sind, bietet die Technologie von AMP eine transformative Lösung für die Abfallsortierung und verändert die fundamentalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Recyclings.

Über die SPSA

Die Southeastern Public Service Authority (SPSA) verwaltet die Abfallentsorgung für mehr als 1,2 Millionen Einwohner in acht Gemeinden im Südosten von Virginia: Chesapeake, Franklin, Isle of Wight County, Norfolk, Portsmouth, Southampton County, Suffolk, und Virginia Beach. Die SPSA wurde 1976 gegründet und widmet sich der Bereitstellung umweltfreundlicher und kosteneffizienter Abfallentsorgungslösungen. Erfahren Sie mehr unter www.spsava.gov oder folgen Sie der SPSA auf Facebook, LinkedIn und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.