Maharah signe un Accord De Licence de Marque avec Manpower pour renforcer son rôle en tant que passerelle stratégique pour les entreprises internationales souhaitant s’implanter en Arabie saoudite

Washington, États-Unis & Riyad, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Maharah Human Resources Company (« Maharah ») a annoncé la signature d’un accord de licence de marque (BLA) avec ManpowerGroup, lui permettant de mener ses activités en Arabie saoudite sous la marque mondiale « Manpower ». Cet accord a été formalisé par Growth Avenue Investment Co. (« GAC »), une filiale à 100 % de Maharah, en marge de la deuxième édition du Forum d’investissement américano-saoudien (U.S.-Saudi Investment Forum), qui s’est tenu à Washington, D.C.

Abdulaziz Alkathiry, directeur général de Maharah, a qualifié cet accord de « moment décisif » dans le parcours de l’entreprise, notamment au regard de sa stratégie de croissance et de l’expansion de ses activités dans les solutions professionnelles de gestion de main-d’œuvre. « Ce partenariat consolidera la présence de Maharah et sa capacité à fournir des services de recrutement et d’externalisation pour talents à haute qualification, renforçant ainsi sa position concurrentielle sur le marché saoudien des services en ressources humaines, » a-t-il souligné.

Pour sa part, François Lançon, Président régional Asie-Pacifique et Moyen-Orient (APME) de ManpowerGroup, a déclaré : « Ce partenariat consolide l’ancrage stratégique du groupe dans la région du Golfe et lui permet de mettre son savoir-faire mondial en solutions de main-d’œuvre au service du marché saoudien, tout en soutenant les talents et en contribuant activement à la promotion d’un développement pérenne pour le Royaume. »

ManpowerGroup, cotée à la Bourse de New York (NYSE:MAN), figure parmi les plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans les solutions de gestion de main-d’œuvre. Le groupe opère plus de 2 100 bureaux répartis dans près de 75 pays et territoires, proposant des solutions intégrées de recrutement de main-d’œuvre temporaire et permanente, services professionnels et externalisation des processus RH pour un large éventail de secteurs et d’entreprises à travers le monde. Chaque année, ManpowerGroup facilite l’accès de millions de personnes à des opportunités d’emploi dans une large diversité de secteurs et profils de compétence.

Dans le cadre de l’accord, Growth Avenue Investment Co. (« GAC »), une filiale à 100 % de Maharah, assurera l’exploitation de la marque Manpower sous licence sur le marché saoudien. Cette initiative permettra de proposer une gamme complète de services RH, dont le travail temporaire et le recrutement permanent, les solutions de recrutement professionnel, l’externalisation RH, ainsi que des solutions et services spécialisés de main-d’œuvre, tirant parti de l’expertise et du réseau mondial de ManpowerGroup.

Forte de son expérience dans les programmes gouvernementaux de développement et de localisation du capital humain, ainsi que l’accompagnement et la promotion des talents dans les rôles professionnels, Maharah œuvre à renforcer son positionnement en tant que passerelle stratégique pour aider les entreprises internationales à saisir les opportunités et maîtriser l’entrée sur le marché saoudien. Maharah Human Resources Company, société anonyme saoudienne cotée à la Bourse saoudienne, dispose d’un capital libéré de 475 millions de SAR. Elle s’impose comme l’un des leaders du secteur des services de capital humain, offrant des solutions intégrées de main-d’œuvre, ainsi que des services professionnels couvrant plus de 240 métiers au sein des principaux secteurs économiques du Royaume.

Source : AETOSWire