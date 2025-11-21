-

Hitit ayuda a las aerolíneas a optimizar la planificación de las vacaciones de sus tripulaciones con Gurobi

Con Crane Crew, uno de los productos de Crane Solution Suite de Hitit, decenas de aerolíneas han reducido sus períodos de planificación de semanas a minutos.

BEAVERTON, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, líder en tecnología de inteligencia de decisiones, se enorgullece de ser el solver elegido por Hitit, proveedor líder mundial de soluciones informáticas para aerolíneas y agencias de viajes.

El Crane Crew Leave Optimizer de Hitit, uno de los submódulos clave de la solución Crane Crew, permite a las aerolíneas generar rápidamente calendarios de vacaciones ideales para miles de miembros de la tripulación. Con la tecnología del solucionador matemático de optimización de Gurobi, esta herramienta reduce significativamente el tiempo de planificación y mejora tanto la eficiencia operativa como la satisfacción de la tripulación.

Para obtener más información sobre cómo Hitit utiliza Gurobi para optimizar la planificación de las vacaciones de la tripulación de las aerolíneas, lea el estudio de caso completo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Gurobi Optimization
Melissa Cifarelli
Matter Communications
(585) 6669511
gurobi@matternow.com

Hitit
www.hitit.com
Tel: +90 212 276 15 00
Correo electrónico: pr@hititcs.com

