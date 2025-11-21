Hitit consente alle compagnie aeree di ottimizzare la pianificazione delle ferie dell'equipaggio di bordo con Gurobi

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di essere il solver scelto da Hitit, fornitore leader globale di soluzioni digitali per compagnie aeree e di viaggio.

Crane Crew Leave Optimizer di Hitit, uno dei principali sottomoduli della soluzione Crane Crew di Hitit, consente alle compagnie aeree di generare rapidamente la pianificazione ottimale delle ferie per migliaia di membri dell'equipaggio. Potenziata dal solver di ottimizzazione matematica di Gurobi, lo strumento riduce in modo significativo i tempi di pianificazione, migliorando nello stesso tempo efficienza operativa e soddisfazione dell'equipaggio.

