Hitit consente alle compagnie aeree di ottimizzare la pianificazione delle ferie dell'equipaggio di bordo con Gurobi

Con Crane Crew, uno dei prodotti nella Crane Solution Suite di Hitit, dozzine di compagnie aeree hanno ridotto i tempi di pianificazione da settimane a minuti.

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di essere il solver scelto da Hitit, fornitore leader globale di soluzioni digitali per compagnie aeree e di viaggio.

Crane Crew Leave Optimizer di Hitit, uno dei principali sottomoduli della soluzione Crane Crew di Hitit, consente alle compagnie aeree di generare rapidamente la pianificazione ottimale delle ferie per migliaia di membri dell'equipaggio. Potenziata dal solver di ottimizzazione matematica di Gurobi, lo strumento riduce in modo significativo i tempi di pianificazione, migliorando nello stesso tempo efficienza operativa e soddisfazione dell'equipaggio.

Per saperne di più su come Hitit usa Gurobi per ottimizzare la pianificazione delle ferie, leggi il case study completo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Gurobi Optimization
Melissa Cifarelli
Matter Communications
(585) 6669511
gurobi@matternow.com

Hitit
www.hitit.com
Tel: +90 212 276 15 00
E-mail: pr@hititcs.com

