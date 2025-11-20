Breker Verification Systems et Frontgrade Gaisler collaborent sur le cœur du processeur tolérant aux pannes RISC-V à haute fiabilité

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Breker Verification Systems, dont le portefeuille résout les problèmes liés au processus de vérification fonctionnelle des grands semiconducteurs complexes et Frontgrade™ Technologies, l’un des principaux fournisseurs de solutions électroniques de haute fiabilité pour les missions spatiales et de sécurité nationale, a confirmé aujourd’hui que ses solutions de vérification fonctionnelle RISC-V étaient essentielles pour la vérification du NOEL-V, l’un des cœurs IP de processeur RISC-V tolérants aux pannes de Frontgrade Gaisler.

« Le développement des cœurs de propriété intellectuelle de Frontgrade Gaisler est guidé par une philosophie qui ne tolère pas les problèmes de conception », note Jan Andersson, directeur de l’ingénierie chez Frontgrade Gaisler. « Cela exige l’environnement de vérification le plus solide, ce que la solution de vérification de Breker a contribué à améliorer, avec son large éventail de tests et sa couverture approfondie des corner cases. »

La couverture de vérification ultra-élevée offerte par les technologies RISC-V SystemVIP et Test Suite Synthesis de Breker en fait une technologie clé du programme de développement de Frontgrade Gaisler. Breker fournit des suites de tests pour la vérification complète des cœurs RISC-V et des SoC, de l'analyse microarchitecturale détaillée à la validation avancée de l'intégrité du système.

Le processeur NOEL-V de Frontgrade Gaisler cible les applications à haute fiabilité, avec sa conception haute performance et tolérante aux pannes. Construit sur l'architecture RISC-V, NOEL-V offre des options de personnalisation, permettant aux concepteurs de SoC de créer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Le processeur est au cœur du GR765, le microprocesseur spatial de nouvelle génération résistant aux radiations de Frontgrade.

« Nous sommes ravis de travailler avec Frontgrade Gaisler pour atteindre leurs objectifs de couverture extrêmes et éliminer les corner cases imprévisibles, nécessaires compte tenu des environnements extrêmes dans lesquels leurs appareils sont déployés », déclare David Kelf, CEO de Breker. « Nos suites de tests RISC-V sont devenues un élément essentiel de plus de 20 flux de développement d’entités commerciales et d’autres organisations, ce qui nous permet d’acquérir une expérience unique des nombreux problèmes de vérification inhabituels inhérents à ces processeurs. »

Breker a étendu les tests pour cibler l'intégrité avancée au niveau du système, en plus de ses suites de tests et générateurs existants axés sur les tests d'architecture des ensembles d'instructions, inclus dans ses RISC-V SystemVIP. Il fournit une couverture en conduisant la vérification des contraintes fonctionnelles croisées et la découverte de corner cases imprévisibles avec sa technologie de synthèse de suite de tests appliquée à travers le flux de vérification de la simulation, en passant par l'émulation et le prototypage jusqu'à la validation post-silicium.

À propos de Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler, une entreprise de Frontgrade, est l’un des principaux fournisseurs de microprocesseurs et de PI de base résistants aux radiations pour les applications critiques, en particulier dans l’industrie spatiale. Les processeurs de l'entreprise sont idéaux pour toute mission spatiale ou toute autre application nécessitant une extrême fiabilité, en raison de leur fiabilité, de leur tolérance aux pannes et aux rayonnements. Les microprocesseurs Frontgrade Gaisler sont présents dans tout le système solaire, de Mercure à Neptune. www.gaisler.com

À propos de Breker Verification Systems

Breker Verification Systems relève les défis complexes des semiconducteurs tout au long du processus de vérification fonctionnelle, de la rationalisation de la composition du banc d'essai basé sur les UVM à l'exécution pour la vérification des blocs IP, améliorant considérablement l'intégration SoC et la vérification du micrologiciel avec des solutions automatisées qui fournissent la portabilité et la réutilisation du contenu de test. Les solutions de Breker comprennent une bibliothèque SystemVIP de scénarios pour RISC-V et Arm, les tests de cœur et SoC, la cohérence, la sécurité et d’autres domaines critiques. Les solutions Breker se superposent facilement aux environnements existants et fonctionnent sur des plates-formes de simulation, d'émulation, de prototypage et d'exécution post-silicium. Sa famille Trek a fait ses preuves en production dans les principales entreprises de semi-conducteurs du monde entier et permet aux responsables de la conception et aux ingénieurs de vérification de réaliser des gains de productivité mesurables, de fermer rapidement la couverture et de réutiliser facilement les connaissances en matière de vérification. En tant que leader dans le développement de la norme Accellera Portable Stimulus Standard (PSS), Breker a la réputation de réduire considérablement les calendriers de vérification dans les environnements de développement avancés. Des études de cas présentant Analog Devices, Broadcom, IBM et d’autres entreprises exploitant les solutions de Breker sont disponibles sur le site web de Breker.

Communiquez avec Breker via :

Site web : www.brekersystems.com

Twitter : @BrekerSystems

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/breker-verification-systems/

TrekSoC, TrekSoC-Si, RISC-V CoreAssurance SystemVIP et RISC-V SoCReady SystemVIP sont des marques déposées de Breker Verification Systems. Breker Verification Systems reconnaît les marques commerciales ou les marques déposées d'autres organisations pour leurs produits respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.