Maharah firma contrato de licenciamento de marca com Manpower para reforçar seu papel como porta de entrada para empresas multinacionais na Arábia Saudita
WASHINGTON e RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A Maharah Human Resources Company ("Maharah") anunciou a assinatura de um contrato de licenciamento de marca (BLA, na sigla) com o ManpowerGroup para operar seus negócios na Arábia Saudita sob a marca mundial "Manpower". O contrato foi concluído à margem do Fórum de Investimento EUA-Arábia Saudita, realizado em Washington, D.C.
Abdulaziz Alkathiry, Diretor Executivo da Maharah, descreveu o contrato como "um momento decisivo" na trajetória da empresa, sobretudo em termos de sua estratégia de crescimento e expansão em soluções profissionais para a força de trabalho. Ele observou que a parceria irá intensificar a presença da Maharah em recrutamento de alta qualificação e serviços de terceirização, que consolida sua competitividade no mercado de serviços de recursos humanos do país.
François Lançon, Presidente Regional da ManpowerGroup para a Ásia-Pacífico e Oriente Médio (APME), declarou que esta cooperação fortalece a presença da empresa na região do Golfo e permite que leve sua experiência mundial em soluções para força de trabalho ao mercado saudita, com foco em apoiar talentos e contribuir para o desenvolvimento a longo prazo no país.
A ManpowerGroup, cotada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE:MAN), é reconhecida como uma das maiores empresas de soluções para força de trabalho do mundo. Ela opera mais de 2.100 escritórios em cerca de 75 países e territórios, ao oferecer soluções integradas em recrutamento temporário e permanente, serviços profissionais e terceirização para uma ampla gama de setores e empresas ao redor do mundo. A cada ano, a ManpowerGroup ajuda milhões de pessoas a garantir oportunidades de emprego em um amplo espectro de setores e níveis de qualificação.
Nos termos do contato, a Growth Avenue Investment Company, uma subsidiária integral da Maharah, irá operar o negócio da Manpower com licença no mercado saudita, o que irá possibilitar um conjunto abrangente de serviços de recursos humanos, incluindo recrutamento permanente e temporário, soluções de recrutamento profissional, terceirização e serviços especializados de força de trabalho, ao aproveitar a experiência mundial e a rede internacional do ManpowerGroup.
Com base em sua experiência em programas governamentais de localização e na capacitação de talentos em funções profissionais, a Maharah trabalha para consolidar sua posição como porta de entrada para empresas internacionais que planejam ingressar no mercado saudita. A Maharah Human Resources Company é uma sociedade anônima saudita cotada na bolsa de valores da Arábia Saudita, com capital desembolsado de 475 milhões de riais sauditas. É considerada uma empresa líder no setor de serviços de capital humano, oferecendo soluções integradas de força de trabalho e serviços profissionais que abrangem mais de 240 profissões em vários setores.
*Fonte: AETOSWire
Contacts
Bassam Ibrahim Khwaileh
b.khwaileh@maharah.com