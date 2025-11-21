-

Andersen Consulting新增合作公司Cloud23

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与Cloud23签署了合作协议，后者是一家融合数据和人工智能以推动数字化转型的下一代咨询公司。

Cloud23总部位于南非，为金融、电信、医疗保健和制造业等多个行业的客户提供基于平台的智能解决方案。该公司的服务范围涵盖Salesforce咨询与实施、托管服务和AI战略，助力企业实现客户互动现代化、优化运营流程，并推动可衡量的业务成果。

Cloud23创始人兼首席执行官Ram Ramakrishnan表示：“Cloud23的目标始终是通过智能、可扩展的设计简化转型过程。我们专注于让技术与目标对齐，交付支持长期增长、客户价值和创新的成果。与Andersen Consulting合作让我们能够深化使命，在全球范围内拓展业务影响力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Cloud23在短时间内实现了令人瞩目的规模扩张和服务升级。他们在Salesforce、AI和系统集成方面的能力与我们的咨询平台形成互补，提升了我们为面临复杂企业级转型的客户所能提供的价值。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

