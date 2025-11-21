Hitit permet aux compagnies aériennes d'optimiser la planification des congés de leurs équipages grâce à Gurobi

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader en matière de technologies d'aide à la décision, est fière que son solveur ait été choisi par Hitit, un fournisseur mondial de premier plan de solutions informatiques pour les compagnies aériennes et l'industrie du voyage.

L’outil d’optimisation des congés Crane Crew Leave de Hitit, l'un des principaux sous-modules de la solution Crane Crew de Hitit, permet aux compagnies aériennes de générer rapidement des plannings de congés optimaux pour des milliers de membres d’équipage. Basé sur le solveur d’optimisation mathématique de Gurobi, cet outil réduit considérablement le temps de planification tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et la satisfaction des équipages.

Il existe de nombreuses contraintes dont les compagnies aériennes doivent tenir en compte, notamment les exigences opérationnelles, les règles commerciales, l'ancienneté des équipages et les préférences personnelles. De ce fait, une planification manuelle peut souvent entraîner des inefficacités, l'insatisfaction des équipages et des risques de non-conformité.

Après avoir adopté Crane Crew, les compagnies aériennes partenaires de Hitit ont constaté d'importantes améliorations. Ce qui prenait auparavant des semaines peut désormais être effectué en quelques secondes : les demandes de congés sont soumises via une application mobile simplifiée et des plans optimaux sont générés automatiquement.

« De tels progrès ont été rendus possibles grâce à la collaboration entre Hitit et Gurobi », explique Nevra Onursal Karaağaç, CEO de Hitit. « En intégrant le solveur de pointe de Gurobi à notre système de planification, nous avons pu appréhender la complexité de la planification des congés grâce à une approche évolutive basée sur les données, transformant de fait une tâche manuelle et propice aux erreurs en un processus d'optimisation rapide et équitable. »

« Les membres d’équipage jouent un rôle essentiel dans la réussite de toute compagnie aérienne. Il est donc fondamental de planifier les congés annuels de manière à optimiser non seulement l’efficacité, mais aussi la satisfaction des équipages », a déclaré Duke Perrucci, CEO de Gurobi Optimization. « Grâce à l’optimisation mathématique, Hitit élabore des plans qui apportent une valeur ajoutée concrète aux compagnies aériennes et à leurs employés. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Hitit utilise Gurobi pour optimiser la planification des congés des équipages de compagnies aériennes, consultez l'étude de cas complète.

À propos de Gurobi Optimization

Grâce à la technologie d’intelligence décisionnelle de Gurobi, les clients peuvent prendre des décisions commerciales optimales en quelques secondes. De la planification des effectifs à l’optimisation du portefeuille, en passant par la conception de la chaîne d’approvisionnement, et tout ce qui se trouve entre ces différentes fonctions, Gurobi détermine la solution optimale parmi des milliers de milliards de possibilités.

En tant que leader dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, Gurobi propose un logiciel complet et facile à intégrer, ainsi qu’une assistance de premier ordre, avec un Taux de Satisfaction Client de 98 %, le plus élevé du secteur.

Fondée en 2008, Gurobi est présente dans les Amériques, en Europe et en Asie. Elle est au service de clients actifs dans presque tous les secteurs, notamment des organisations comme SAP, Air France et la National Football League. Pour plus d’informations, visiter le site Web https://www.gurobi.com/ ou appeler le +1 713 871 9341.

À propos d'Hitit

Hitit, fondée en 1994, est considérée comme l'un des plus importants fournisseurs au monde de solutions informatiques pour le secteur aérien et du voyage. Sa suite logicielle propriétaire, commercialisée sous la marque Crane, offre une solution complète destinée aux compagnies aériennes nationales, régionales, low-cost, charters et hybrides, ainsi qu'aux agences d'assistance aéroportuaire. Hitit est un guichet unique pour les solutions informatiques de nouvelle génération en mode SaaS (Software as a Service) destinées aux compagnies aériennes, avec des modules adaptés à chaque aspect de leurs activités. Les solutions et services d'Hitit fournissent à ses partenaires du secteur aéronautique une technologie de pointe pour les services passagers, les opérations, la comptabilité et le fret. Hitit compte actuellement parmi ses clients plus de 70 compagnies aériennes et partenaires de voyage sur six continents. Après avoir finalisé l'introduction en bourse de 27,6 % de son capital, Hitit est désormais cotée à la Bourse d'Istanbul depuis le 3 mars 2022.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.